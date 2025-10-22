Otomobiliyle çocuğa çarptı, aracı çekme bahanesiyle kaçtı

Kategoriler
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki A.E.K. isimli çocuğa sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Otomobilinden inen sürücü ile çevredekiler, yerde yatan çocuğun yardımına koştu. Bir süre acı içerisinde yerde yatan çocuk, çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı. İddiaya göre, bu sırada aracını yoldan çekme bahanesiyle otomobiline binen sürücü ise olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Hafif yaralanan çocuk, olay yerine gelen yakınları tarafından otomobil ile hastaneye götürüldü.