Bakanlık sosyal medya için harekete geçti! 16 yaş altına kısıtlama geliyor

Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen '18. Uluslarası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Üstün Hizmet Ödülleri' törenine katıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen törende konuşan Bakan Uraloğlu, internet ve bağlantılı teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bilgiye erişimin kolaylaştığını, fakat siber tehditlerin kapsamını ve karmaşıklığını artırdığını belirtti.

5G İLE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Geçen hafta gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinin tarihi bir gelişme olduğunu aktaran Uraloğlu, "İhalemiz, 2 milyar 125 milyon dolar asgari değerle başlayıp, işletmecilerimizin rekabetçi teklifleriyle KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaşarak büyük bir başarıyla tamamlandı.

Bu gelir, iletişim altyapı yatırımlarımızı güçlendirecek, Ar-Ge çalışmalarımıza ivme katacak ve ekonomimize büyük katkı sağlayacak. 5G teknolojisi, yüksek hızı, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesiyle dijital ekosistemimizi yeniden şekillendirerek endüstriden eğitime, sağlıktan ulaşıma her alanda yenilikçi çözümler sunacak." dedi.

502 BİN 173 ZARARLI İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ

BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) Türkiye'nin siber sınırlarını korumada öncü bir rol üstlendiğini hatırlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"USOM, 14 sektörel SOME ve 2 bin 374 kurumsal SOME ile koordineli çalışarak, 8 bin 237 uzman personeliyle ülkemizin siber olaylara müdahale kapasitesini güçlendiriyor. Bakın, 2025 yılı ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engelledik ve 306 güvenlik bildirimi yayımlayarak ilgili kurumları uyardık, onlarla paylaştık.

USOM'un geliştirdiği yapay zeka teknolojisi ile vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik 74 bin 205 alan adını tespit ettik ve engelledik oltalama yöntemiyle. Sadece son bir haftada 502 bin 173 zararlı internet adresine 75,1 milyon erişim engeli uyguladık.

'YENİ DÜZENLEMELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Çocukların dezenformasyona yetişkinlerden daha fazla maruz kaldığına da değinen Uraloğlu, "Yapay zeka gibi teknolojilerin hayatımıza hızla entegre olması, bu riskleri daha da arttırmıştır. Bu nedenle bildiğiniz üzere 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz.

İlk aşamada 13 yaş altı için bir düzenleme düşünülmüşse de, Bakanlık olarak önerimiz uluslararası literatürle de uyumlu şekilde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılması yönündedir. Belki 15 yaş olacak, bunu konuşuyoruz. Sosyal medya sağlayıcılarına bu konuda yükümlülükler getirerek, çocukların korunmasını daha etkin hale getirmeyi ve ailelerin bu sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.