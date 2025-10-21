Pinterest kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Sosyal medyada iddialar artıyor

Binlerce kullanıcısı olan Pinterest'e erişim engeli getirildiği iddiaları artıyor. Dünyanın her yerinden kişinin kullandığı uygulamada çeşitli fotoğraflar paylaşılırken bilgilendirici bilgiler de bulunuyor.

PİNTEREST KAPANDI MI SON DAKİKA?

Dünyanın her yerinden kullanıcısı olan uygulamaya erişim engeli getirileceği sosyal medyada konuşuluyor. Kullanıcılar kapanıp kapanmadığını araştırmaya başladı.

PİNTEREST'E ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ Mİ?

Fotoğraf paylaşma uygulaması olan Pinterest'in kapanacağına dair iddialar artarken uygulamada herhangi bir erişim engeli bulunmuyor. Dün akşam uygulamada bazı erişim sorunları yaşanırken şu an için girişte sorun bulunmuyor.

PİNTEREST ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kişinin kullandığı uygulamada erişim engeli geldiği haberleri yayılırken şu an için herhangi bir sorun bulunmuyor.