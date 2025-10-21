Pinterest kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Sosyal medyada iddialar artıyor

Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul
Binlerce kullanıcısı olan Pinterest'e erişim engeli getirildiği iddiaları artıyor. Dünyanın her yerinden kişinin kullandığı uygulamada çeşitli fotoğraflar paylaşılırken bilgilendirici bilgiler de bulunuyor.
Dünyanın her yerinden kullanıcısı olan uygulamaya erişim engeli getirileceği sosyal medyada konuşuluyor. Kullanıcılar kapanıp kapanmadığını araştırmaya başladı.
Fotoğraf paylaşma uygulaması olan Pinterest'in kapanacağına dair iddialar artarken uygulamada herhangi bir erişim engeli bulunmuyor. Dün akşam uygulamada bazı erişim sorunları yaşanırken şu an için girişte sorun bulunmuyor.
Birçok kişinin kullandığı uygulamada erişim engeli geldiği haberleri yayılırken şu an için herhangi bir sorun bulunmuyor.