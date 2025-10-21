Menü Kapat
Pinterest kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Sosyal medyada iddialar artıyor

Fotoğraf paylaşma uygulaması olan Pinterest'in kapandığına dair iddialar artıyor. Her gün binlerce kullandığı Pinterest uygulamasında şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor.

Pinterest kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Sosyal medyada iddialar artıyor
Binlerce kullanıcısı olan Pinterest'e getirildiği iddiaları artıyor. Dünyanın her yerinden kişinin kullandığı uygulamada çeşitli fotoğraflar paylaşılırken bilgilendirici bilgiler de bulunuyor.

PİNTEREST KAPANDI MI SON DAKİKA?

Dünyanın her yerinden kullanıcısı olan uygulamaya erişim engeli getirileceği sosyal medyada konuşuluyor. Kullanıcılar kapanıp kapanmadığını araştırmaya başladı.

Pinterest kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Sosyal medyada iddialar artıyor

PİNTEREST'E ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ Mİ?

Fotoğraf paylaşma uygulaması olan Pinterest'in kapanacağına dair iddialar artarken uygulamada herhangi bir erişim engeli bulunmuyor. Dün akşam uygulamada bazı erişim sorunları yaşanırken şu an için girişte sorun bulunmuyor.

Pinterest kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Sosyal medyada iddialar artıyor

PİNTEREST ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kişinin kullandığı uygulamada erişim engeli geldiği haberleri yayılırken şu an için herhangi bir sorun bulunmuyor.

Pinterest çöktü mü neden açılmıyor? Erişim engeli sorunu
