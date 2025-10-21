İftiraya uğradı gözü döndü! Tüfekle dehşet saçtı

Kahramanmaraş'ta 'Kim hırsız' diye bağıran şahıs elindeki tüfekle dehşet saçtı. Agresif tavırlarla havaya ateş açan şahıs kendisini sakinleştirmek isteyen adama da tüfek doğrulttuğu görüldü. İftiraya uğradığı için çılgına döndüğü iddia edilen şahıs önüne gittiği binadaki şahısların aşağı inmesi için havaya ateş açtı. Dehşet saçan görüntülerdeki şahıs çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilebildi.