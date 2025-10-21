Menü Kapat
Yaşam
 Baran Aksoy

Amerikalı çiftin son durağı Yükseova oldu! 50 ülke gördüler, Türkiye'yi öve öve bitiremediler

Dünya turuna çıkan ve 50 ülke gezen Amerikalı emekli öğretmen çift Carole Davis ve Brud Joslin, Türkiye'yi öve öve bitiremediler. Son durakları Hakkari’nin Yüksekova ilçesi olan çift, 50 ülke görmelerine rağmen hiçbir yerin Türkiye kadar güzel bir yerin olmadığını söyledi.

21.10.2025
21.10.2025
Yıllar önce emekli olduktan sonra dünya turuna başlamaya karar veren Amerikalı çift, bu süreçte 50 farklı ülkenin kültürünü yerinde yaşadı. 6'ncı kez Türkiye’ye gelerek farklı illeri ziyaret eden çiftin, çiftin son durağı ise Yüksekova oldu.

"HİÇBİR YER TÜRKİYE KADAR GÜZEL DEĞİL"

Türkiye’nin hemen her şehrini gezdiklerini söyleyen çift, 50 ülke görmelerine rağmen hiçbir yerin Türkiye kadar güzel, insanlarının ise bu denli misafirperver ve sıcak olmadığını aktardı. Çiftin özellikle, hayatlarından fotoğrafladıkları anların altına Türkçe notlar yazmaları dikkat çekti.

"ÖZELLİKLE DOĞU’DAKİ İNSANLARI ÇOK SEVİYORUM"

Emekli çocuk ve yetişkin psikoloğu ve öğretmen olan 77 yaşındaki Carole Davis, "15 sene boyunca çocuk psikolog ve yetişkinler psikoloğuydum. 15 sene de öğretmenlik yaptım. Emekli olduktan sonra kitaplar yazmaya başladım. İlk gezdiğim ülke Japonya’ydı ve Türkiye’ye 6 farklı yılda geldim. Özellikle Doğu’daki insanları çok seviyorum çünkü misafirperverlikleri bambaşka. 50 ülkeyi gezdikten sonra da son durağımız yine Türkiye oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YERDE"

Tüm ülkeler arasında Türkiye’yi daha çok beğendiklerini vurgulayan 82 yaşındaki Brud Joslin ise Türkiye’ye tekrar gelmelerinin en büyük sebebinin Türk insanının samimiyeti ve iyiliği olduğunu dile getirdi. Joslin, "Türkiye’nin doğası harika. Simidi, baklavası, yani tatlılarınız çok güzel. Tüm dünya ülkelerine göre Türkiye bizim için çok özel bir yerde" ifadelerini kullandı.

