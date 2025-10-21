Türk futbolunun acı kaybı! Genç kaleci antrenmanda yere yığıldı

Bandırma Sanayi Spor takımıyla birlikte antrenman yapan kaleci Oğuzhan Kamacı, antrenman sırasında bir anda fenalaştı. Takım arkadaşlarının gözü önünde yere yığılan Kamacı için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Antrenman sahasındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki Kamacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kamacı'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.