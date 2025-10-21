Menü Kapat
Editor
 | Merve Yaz

'Polisler kaçırdı' denmişti, işin aslı başka çıktı! Baba isyan etti

Bursa'da Enes C. isimli gencin, polis polis olduğunu söyleyen şahıslar tarafından kaçırıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada paylaşımlar art arda gelirken Enes C. isimli gencin evinde olduğu ortaya çıktı. Gencin babası ise paylaşımlara tepki gösterdi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 09:11

'da ilginç bir olay yaşandı. Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından Enes C. adlı gencin, polis olduğunu iddia eden kişiler tarafından tehdit edilerek evinden zorla alındığı ve kaçırıldığı iddia edildi.

'EVİNDE VE KEYFİ YERİNDE'

"Demokratik kamuoyu" ifadeleriyle yayılan paylaşım, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Ancak iddiaların aksine Enes C.'nin evinde olduğu ve herhangi bir tehdit ya da alıkonulma durumunun söz konusu olmadığı ortaya çıktı. Gencin babası Tuncay C. yaptığı açıklamada, "Oğlum evinde, sağlığı ve keyfi yerinde. Sosyal medyada yazılanlar tamamen yalan" dedi.

ETİKETLER
#sosyal medya
#bursa
#Enes Çelik
#Tehdit Iddiası
#Yanlış Haber
#Gündem
