TGRT Haber
16°
 | Hüseyin Bahcivan

21 Ekim meteor yağmuru saat kaçta 2025? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya'da meteor yağmuru nerede izlenir?

Dünyanın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilen Orionid Meteor Yağmuru bugün en yoğun şekilde gerçekleşecek. 21 Ekim gece boyunca saatte 20'ye kadar meteor yağmuru gökyüzünde görülebilecek. Vatandaşlar tarafından 21 Ekim meteor yağmuru saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya meteor yağmuru nereden izlenebileceği belli oldu.

21 Ekim meteor yağmuru saat kaçta 2025? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya'da meteor yağmuru nerede izlenir?
Orionid her yıl ekim ayının sonlarına doğru gökyüzü tutkunlarına büyük bir görsel şölen sunuyor. Bu yıl ekim ayının ortasından başlayan Orionid Meteor Yağmuru, kasım ayına kadar devam edecek.

Orinoid Meteor Yağmuru'nun en yoğun dönemi ise 21 Ekim Salı gününü, 22 Ekim 2025 Çarşamba gününe bağlayan gece gerçekleşecek. Uzmanlara göre saatte yaklaşık 20'ye kadar meteor yağmuru gözlemlenebilecek. Ay'ın karanlıkta olması sayesinde ise meteor yağmurlarını görebilmek kolaylaşacak.

Vatandaşlar tarafından ise 21 Ekim meteor yağmuru saat kaçta olduğu merak ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya'da meteor yağmuru izlenebilecek noktalar belli oldu.

21 Ekim meteor yağmuru saat kaçta 2025? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya'da meteor yağmuru nerede izlenir?

21 EKİM METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA 2025?

Uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre 21 Ekim 2025 tarihinde Orionid Meteor Yağmuru'nu gözlemlemek için en iyi saatin gece 04.00 - 06.00 arasında olduğu belirtildi. Havanın kararmasının ardından meteor yağmuru görülmeye başlayacak. Ancak gece yarısından sonra meteor yağmurunu gözlemleyebilmek daha kolay olacaktır.

21 Ekim meteor yağmuru saat kaçta 2025? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya'da meteor yağmuru nerede izlenir?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehitlerde yaşayan vatandaşların meteor yağmurlarını izleyebilmek için şehir merkezinden uzaklaşmaları gerekiyor. Şehir ışıklarının az ve havanın açık olduğu yüksek rakımlı yerlerden Orinoid Meteor Yağmuru'nu takip edebilirsiniz.

ETİKETLER
#2025
#meteor yağmuru
#Astronomi
#Orionid Meteor Yağmuru
#21 Ekim
#Gece Gökbilimi
#Aktüel
