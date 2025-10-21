Menü Kapat
16°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Murat Makas

Telegram kurucusundan Louvre olayı yorumu: Büyük bir ülkenin çöküşü

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Fransa'da Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin çarpıcı yorumda bulundu. Telegram kurucusu ''büyük bir ülkenin çöküşü'' ifadelerini kullandı.

Telegram kurucusundan Louvre olayı yorumu: Büyük bir ülkenin çöküşü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 09:13

Paris'in göbeğinde 7 dakikada Louvre Müzesi’nde yaşandı. Bir grup hırsız, binlerce kişinin önünde Louvre Müzesi'ne girerek milyonlarca dolar değerindeki paha biçilmez mücevherleri çaldı.

Telegram kurucusundan Louvre olayı yorumu: Büyük bir ülkenin çöküşü

TELEGRAM KURUCUSUNDAN SOYGUN YORUMU

'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) , Paris’teki Louvre Müzesi'nde yaşanan soyguna şaşırmadığını belirterek, "Bu, bir zamanlar büyük bir ülkenin çöküşünün bir başka üzücü işaretidir." ifadesini kullandı.

Durov, 'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde meydana gelen soyguna ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

''BÜYÜK BİR ÜLKENİN ÇÖKÜŞÜ''

Fransız hükümetinin gerçek tehditlerle yüzleşmeyi bıraktığını ifade eden Durov, "Hayali tehditlerle uğraşarak, halkın dikkatini başka yöne çekme sanatını mükemmelleştirdiler. Louvre soygununa hiç şaşırmadım. Bu, bir zamanlar büyük bir ülkenin çöküşünün bir başka üzücü işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Telegram kurucusundan Louvre olayı yorumu: Büyük bir ülkenin çöküşü

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim’de soygun gerçekleşmişti.

Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, soygun yalnızca 7 dakika sürmüştü. Hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait tacın müzenin dışında hasarlı halde bulunduğu bildirilmişti.

