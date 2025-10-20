Menü Kapat
14°
 Berrak Arıcan Baş

Louvre Müzesi'ndeki soygun herkesin gözü önünde gerçekleşti! Detaylar ağızları açık bıraktı

Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre'da soygun yapıldı. Maskeli hırsızlar, sadece 7 dakika içinde 9 tarihi mücevher çaldı. Biri olay yerine yakın bir noktada bulundu. Herkesi şoka sokan soygunun detayları ortaya çıktı.

Berrak Arıcan Baş
20.10.2025
20.10.2025
'nın başkenti 'te, her gün yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği Louvre Müzesi'nde soygun yapıldı. Sabah saatlerinde gerçekleşen soygun 7 dakika sürdü ve 9 tarihi çalındı. Mücevherlerden biri soygunun ardından olay yerine yakın bir noktada kırılmış olarak bulundu.

Louvre Müzesi'ndeki soygun herkesin gözü önünde gerçekleşti! Detaylar ağızları açık bıraktı

SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Louvre Müzesi’nde gerçekleştirilen soyguna ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında 4 maskeli hırsızın Apollo Galerisi’ne girdiğini belirtti.

Le Monde'un haberine göre, hırsızlar, Seine Nehri kıyısındaki François-Mitterrand Rıhtımı'na yerleştirilmiş sıradan bir elektrikli merdiven kullanılarak caddenin ortasından müzeye girdiler. Önce bir Fransız penceresini kırıp ardından iki yüksek güvenlikli vitrini parçaladılar, paha biçilmez kültürel miras değerine sahip sekiz eseri çaldılar Daha sonra aynı yerden motosikletle kaçtılar.

Louvre Müzesi'ndeki soygun herkesin gözü önünde gerçekleşti! Detaylar ağızları açık bıraktı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soygunun 7 dakika kadar sürdüğünü söyledi ve bunun "yeri açıkça keşfetmiş deneyimli bir ekibin işi" olduğunu söyledi.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, hırsızların "profesyonelce, şiddet kullanmadan ve panik yapmadan" hareket ettiklerini söyledi.

LOUVRE MÜZESİ'NDEN NE ÇALINDI?


Hırsızlar, Kraliçe Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense'nin safir kolyesinden sekiz safir ve 631 elmastan oluşan kolye ve Napolyon III'ün eşi İmparatoriçe Eugénie'nin yaklaşık 2.000 elmastan oluşan tacını çaldılar. Napolyon III'ün eşi İmparatoriçe Eugenie'nin değerli tacını ise olay yerine yakın bir noktada düşürdükleri için çalamadılar.

Çalınan parçalar, 1661 yılında XIV. Louis tarafından inşa edilen Apollon Galerisi'nde sergileniyordu. Altın varaklar ve tablolarla dolu tamamlanmış salon, Versay Sarayı'nın dünyaca ünlü Aynalı Salon'una model olacaktı.

Louvre Müzesi'ndeki soygun herkesin gözü önünde gerçekleşti! Detaylar ağızları açık bıraktı

SKANDAL GÜVENLİK AÇIĞI

Fransa'da meydana gelen bu , skandal bir güvenlik açığını da gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eleştirilerin hedefi oldu. Aşırı sağcı lider Jordan Bardella, "Louvre, kültürümüzün küresel bir simgesidir. Hırsızların Fransız Kraliyeti'nden mücevher çalmasına izin veren bu soygun, ülkemiz için dayanılmaz bir aşağılanmadır. Devletin çöküşü nereye kadar gidecek?" dedi.

Macron ise eserlerin bulunacağını, hırsızların adalete teslim edileceğini söyledi. Fransız lider, "Louvre'da işlenen hırsızlık, tarihimiz olduğu için değer verdiğimiz bir mirasa yönelik bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Louvre Müzesi'ndeki soygun herkesin gözü önünde gerçekleşti! Detaylar ağızları açık bıraktı

LOUVRE'DA HİÇ SOYGUN OLDU MU?

Louvre'un uzun tarihinde yaşanan birkaç hırsızlık olayı var; bunun en büyüğü 1911'de Mona Lisa tablosunun çalınması olayı. Müze çalışanı gibi giyinen Vincenzo Peruggia, kimse tabloya bakmıyorken tabloyu alıp gizlice dışarı çıktı. Daha sonra tutuklandı ve tablo bulundu.

ETİKETLER
#fransa
#soygun
#mücevher
#Paris
#Louvre Müzesi
#Tarihi Eserler
#Dünya
