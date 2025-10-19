Ünlü Mona Lisa tablosunun da bulunduğu Louvre Müzesi'nde soygun!

Dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre'da soygun yapıldı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, soygunu duyurdu. Dati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yaralanma bildirimi yok. Müze ekipleri ve polisle birlikte olay yerindeyim. Soruşturmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

9 PARÇA MÜCEVHER ÇALINDI

Fransız medyası, 3 maskeli şahsın, bu sabah müzenin açılış saatinden kısa bir süre sonra zorla içeri girdiğini ve 9 parça mücevher çaldığını bildirdi. Haberde, şahısların bir motosikletle kaçtığı aktarıldı.

MÜZE 'OLAĞANÜSTÜ' NEDENLERLE KAPATILDI

Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosu da dahil olmak üzere 35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği Louvre Müzesi'nden yapılan açıklamada ise "müzenin olağanüstü nedenlerden dolayı bugün kapalı kalacağı" bildirildi.

Öte yandan Paris'teki müzeyi her gün yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.