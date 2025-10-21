Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Genç tır sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti!

Anadolu Otoyolunda lastiği patlayan sürücü başka bir tırın altında kalarak feci şekilde can verdi. 22 yaşındaki Berat Akbaş'ın hayatını kaybettiği kazada emniyet şeridinde lastik değiştirmeye çalıştığı öğrenildi.

IHA
21.10.2025
21.10.2025
’nun ilçesi geçişi Yeni Mahalle mevkiinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan 22 yaşındaki Berat Akbaş kontrolündeki 78 BA 680 plakalı tırın lastiği patladı.

Genç tır sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti!

FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Emniyet şeridinde lastik değiştiren sürücüye, aynı yönden gelen F.Ö. (48) kontrolündeki 34 CRN 482 plakalı çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Berat Akbaş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Akbaş’ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü F.Ö. ise gözaltına alındı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

