Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sosyal medyada bungalov tuzağı! Tam 70 milyonluk vurgun yaptılar

İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 27 kişi oldukları tespit edilen bungalov çetesinden 19'u tutuklandı. Sosyal medya üzerinden sahte bungalov kiralayarak yüzlerce kişiyi dolandıran çetenin 70 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 10:35

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonunda sosyal medya üzerinden sahte bungalov ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi.

SADECE 9 AYDA 17 KİŞİ DOLANDIRILDI

Yapılan incelemelerde, son 9 ay içerisinde 17 farklı ilde yaşayan çok sayıda vatandaşın, sosyal medya platformlarında gördükleri bungalov tarzı sahte kiralık ev ilanlarına inanarak para gönderdikleri belirlendi. Dolandırıcılık mağduru vatandaşların, kiralama işlemleri sonrasında şahıslara ulaşamayınca polise başvurarak şikayetçi oldukları öğrenildi.

Sosyal medyada bungalov tuzağı! Tam 70 milyonluk vurgun yaptılar

70 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali analizlerde, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında yaklaşık 70 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen delillerin ardından, İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rize'deki sel felaketi sonrası bungalovlar toplatılıyor
Rize'de dehşet anları kamerada! Selde bungalov ev böyle sürüklendi
ETİKETLER
#sahte ilan
#nitelikli dolandırıcılık
#Şüpheli Yakalama
#Sosyal Medya Dolandırımı
#Bungalov Dolandırıcılığı
#Emniyet Operasyonu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.