Rize'de dehşet anları kamerada! Selde bungalov ev böyle sürüklendi

Rize'de sel ve heyelan felaketi yaşıyor. Dün akşam saatlerinden beri süren yağışlar nedeniyle dereler taştı, su baskınları oluştu. Mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı. Ardeşen ilçesinde bir köprü sele dayanamayıp çöktü. Kentteki birçok noktada yollar ulaşıma kapandı. Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde 2 bungalov sele kapılırken, işletmede şans eseri kimsenin olmadığı öğrenildi. O anlar ise böyle görüntülendi.