Rize'de sel ve heyelan: Dereler taştı, köprü çöktü, yollar kapandı

Doğu Karadeniz'de 2 gündür devam eden sağanak yağış Rize'de gece yarısı etkisini arttırarak sel, su baskınları ve heyelanları neden oldu. Özellikle Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Fırtına Deresi ve Fındıklı ilçesindeki Arılı Deresi başta olmak üzere yöredeki birçok derenin su seviyesi yükseldi.

MAHSUR KALANLAR KEPÇEYLE KURTARILDI

Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti.

SOSYAL TESİS SUYA GÖMÜLDÜ

Özellikle Formulaz yarışlarının yapıldığı alan ile çevresindeki tesisler büyük zarar gördü. Belediye’ye ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın yolu Çamlıhemşin Deresi'nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. İlçe merkezi ile yayla arasındaki yolun ulaşıma kapanmasının yanı sıra yörede Ardeşen ve Fındıklı ilçesindeki çok sayıda dere taştı. Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardeşen ilçesinin Şenyamaç köyünde de bir köprü dere sularına dayanamayarak yıkılarak ulaşıma kapandı.