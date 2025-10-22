Asgari ücret, torba Yasa ve emeklilikte yeni dönem: İsa Karakaş tek tek anlattı

Asgari ücret için düşünülen rakam, torba yasanın çalışanlar ve SGK'lılar için ne gibi kolaylıklar sağlayacağı, yüksek emekli maaşı almanın bir formülünün olup olmadığına ilişkin tüm merak edilenleri TGRT Haber canlı yayınında anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, tüm çalışan ve emekliler için kritik uyarılarda bulundu.

Karakaş, asgari ücret tespit komisyonunun yapısına ilişkin değerlendirmesinde "Komisyonun yapısı değişse de pratikte asgari ücretin belirlenmesinde değişen bir şey olmaz. TÜRK-İŞ komisyonda olmasa bile asgari ücret belirlenir. TİSK, hükümet, Türk-İş olarak üçlü yapı, dördüncü olarak HAK-İŞ girse bile başkanın olacağı taraf hükümet olduğu için değişen bir şey olmaz" dedi.

EMEKLİLİK İHYASI VE BORÇLANMA

Emeklilik ve borçlanma oranları hakkında bilgi veren Karakaş, "Askerlik için eksik primi olanlar yüzde 32 oranında ihya yaparken, bu oran yüzde 45’e yükselecek. 1 Ocak itibarıyla asgari ücretle birlikte ilave zam gelince borçlanma primlerini ödemek çok zor olacak. Formülümüz: Bağkurlular silinmiş borçları yüzde 34,75 oranında ihya edebiliyordu, artık yüzde 45’e çıkacak. Borçlar silindiyse, 4B isteğe bağlı sigortalı olursan yüzde 45’ten kurtulup yüzde 32 üzerinden prim ödeyip emekli olabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun" dedi.