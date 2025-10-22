Bu akşam maç var mı, kimin maçı var 22 Ekim? Şampiyonlar Ligi’nde bugünün programı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar için saatler kaldı. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim akşamının karşılaşmaları duyuruldu.
22 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak olan maçlar şöyle:
AFC Şampiyonlar Ligi
13:00 — Gangwon - Vissel Kobe | Spor Smart | Smart Spor HD
13:00 — Gamba Osaka - Nam Dinh | Smart Spor 2 | Spor Smart 2
15:15 — Shanghai Shenhua - FC Seoul | Spor Smart | Smart Spor HD
15:15 — Ratchaburi - Eastern AA | D Smart Kanal 90
16:45 — FC Goa - Al Nassr | Smart Spor 2 | Spor Smart 2
16:45 — Andijan - Al Khaldiya | D Smart Kanal 92
16:45 — Istiqlol Dushanbe - Al Zawraa | D Smart Kanal 91
19:00 — Al Ahli Doha - Arkadag | Spor Smart | Smart Spor HD
19:00 — Esteghlal FC - Al Wehdat | Smart Spor 2 | Spor Smart 2
UEFA Gençlik Ligi
15:00 — Monaco - Tottenham | UEFA.tv
17:00 — Bayern Münih - Club Brugge | UEFA.tv
Trendyol Süper Lig
20:00 — Konyaspor - Beşiktaş | Bein Sports 1
20:00 — Ç.Rizespor - Rams Başakşehir | Bein Sports 2
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 — Athletic Bilbao - Karabağ | tabii Spor
19:45 — Galatasaray - Bodo Glimt | TRT 1 | CBC Sport
22:00 — Atalanta - Slavia Prag | tabii Spor 5
22:00 — Bayern Münih - Club Brugge | tabii Spor 2
22:00 — Chelsea - Ajax | tabii Spor 3
22:00 — Eintracht Frankfurt - Liverpool | tabii Spor 1
22:00 — Monaco - Tottenham | tabii Spor 4
22:00 — Real Madrid - Juventus | CBC Sport | tabii Spor
22:00 — Sporting Lisbon - Marsilya | tabii Spor 6