19°
 Sumru Tarhan

Bu akşam maç var mı, kimin maçı var 22 Ekim? Şampiyonlar Ligi'nde bugünün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları devam ederken 22 Ekim Çarşamba bu akşam maç var mı araştırması başladı. Liglerde bugünün programı belli oldu.

Bu akşam maç var mı, kimin maçı var 22 Ekim? Şampiyonlar Ligi’nde bugünün programı
Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar için saatler kaldı. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği 'nde 22 Ekim akşamının karşılaşmaları duyuruldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR 22 EKİM?

22 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak olan maçlar şöyle:

AFC Şampiyonlar Ligi
13:00 — Gangwon - Vissel Kobe | Smart | Smart Spor HD
13:00 — Gamba Osaka - Nam Dinh | Smart Spor 2 | Spor Smart 2
15:15 — Shanghai Shenhua - FC Seoul | Spor Smart | Smart Spor HD
15:15 — Ratchaburi - Eastern AA | D Smart Kanal 90
16:45 — FC Goa - Al Nassr | Smart Spor 2 | Spor Smart 2

Bu akşam maç var mı, kimin maçı var 22 Ekim? Şampiyonlar Ligi’nde bugünün programı


16:45 — Andijan - Al Khaldiya | D Smart Kanal 92
16:45 — Istiqlol Dushanbe - Al Zawraa | D Smart Kanal 91
19:00 — Al Ahli Doha - Arkadag | Spor Smart | Smart Spor HD
19:00 — Esteghlal FC - Al Wehdat | Smart Spor 2 | Spor Smart 2

Bu akşam maç var mı, kimin maçı var 22 Ekim? Şampiyonlar Ligi’nde bugünün programı


15:00 — Monaco - Tottenham | UEFA.tv
17:00 — Bayern Münih - Club Brugge | UEFA.tv


20:00 — Konyaspor - Beşiktaş | Bein Sports 1
20:00 — Ç.Rizespor - Rams Başakşehir | Bein Sports 2

Bu akşam maç var mı, kimin maçı var 22 Ekim? Şampiyonlar Ligi’nde bugünün programı

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI, HANGİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 — Athletic Bilbao - Karabağ | tabii Spor
19:45 — Galatasaray - Bodo Glimt | TRT 1 | CBC Sport
22:00 — Atalanta - Slavia Prag | tabii Spor 5
22:00 — Bayern Münih - Club Brugge | tabii Spor 2
22:00 — Chelsea - Ajax | tabii Spor 3
22:00 — Eintracht Frankfurt - Liverpool | tabii Spor 1
22:00 — Monaco - Tottenham | tabii Spor 4
22:00 — Real Madrid - Juventus | CBC Sport | tabii Spor
22:00 — Sporting Lisbon - Marsilya | tabii Spor 6

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı
