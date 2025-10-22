Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı

Galatasaray maçını canlı veren kanallar listesi belli oldu. Bu akşam oynanacak olan GS Bodo Glimt maçı 19.45'te başlarken yayınlandığı kanal da duyuruldu. İki takım bu akşam ilk kez karşı karşıya gelecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 15:16

üçüncü hafta programına göre bugün oynanacak olan maçı için bekleyiş sürerken muhtemel ilk 11 kadroları da belli oldu.

GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam eden Galatasaray bugün ile müacdele edecek. Nefes kesen maçın saati 19.45 olurken karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak. Tribün gücünü arkasına alan GS, bugün galibiyet ile sahasından ayrılmak istiyor. Müsabaka bugün TRT 1 ve tabii platformundan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı

GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşma için nefesler tutuldu. Sarı kırmızılı ekip evinde 29 maçtır yenilmezken bugün de galibiyet almak için mücadele edecek. Heyecanla beklenen maçın yayınlandığı kanal da netleşti. Müsabaka TRT 1 ve tabii platformundan ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı

GS MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray bugün Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 331. mücadelesine çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katılan Galatasaray bugün Bodo Glimt'i ağırlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformunda canlı olarak takip edilebilecek.

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı

GALATASARAY BODO GLİMT MUHTEMEL İLK 11

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hogh, Hauge
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış, Osimhen

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı

GALATASARAY AVRUPA İSTATİSTİKLERİ

Şampiyon Kulüpler Kupası
O: 35
Galibiyet: 12
Beraberlik: 8
Mağlubiyet: 15
Attığı Gol: 42
Yediği Gol: 53

UEFA Şampiyonlar Ligi
O: 124
Galibiyet: 30
Beraberlik: 31
Mağlubiyet: 63
Attığı Gol: 124
Yediği Gol: 215

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
O: 34
Galibiyet: 22
Beraberlik: 7
Mağlubiyet: 5
Attığı Gol: 75
Yediği Gol: 38

Kupa Galipleri Kupası
O: 32
Galibiyet: 12
Beraberlik: 7
Mağlubiyet: 13
Attığı Gol: 42
Yediği Gol: 55

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
O: 104
Galibiyet: 40
Beraberlik: 36
Mağlubiyet: 28
Attığı Gol: 168
Yediği Gol: 141

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı

UEFA Süper Kupa
O: 1
Galibiyet: 1
Beraberlik: -
Mağlubiyet: -
Attığı Gol: 2
Yediği Gol: 1

Toplam
O: 330
Galibiyet: 117
Beraberlik: 89
Mağlubiyet: 124
Attığı Gol: 453
Yediği Gol: 503

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray evinde kaç maçtır yenilmiyor? GS yenilmezlik serisi 2025
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#bodo glimt
#canlı yayın
#Maç Sonuçları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.