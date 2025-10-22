Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta programına göre bugün oynanacak olan Galatasaray maçı için bekleyiş sürerken muhtemel ilk 11 kadroları da belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam eden Galatasaray bugün Bodo Glimt ile müacdele edecek. Nefes kesen maçın saati 19.45 olurken karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak. Tribün gücünü arkasına alan GS, bugün galibiyet ile sahasından ayrılmak istiyor. Müsabaka bugün TRT 1 ve tabii platformundan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Bu akşam oynanacak olan karşılaşma için nefesler tutuldu. Sarı kırmızılı ekip evinde 29 maçtır yenilmezken bugün de galibiyet almak için mücadele edecek. Heyecanla beklenen maçın yayınlandığı kanal da netleşti. Müsabaka TRT 1 ve tabii platformundan ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray bugün Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 331. mücadelesine çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katılan Galatasaray bugün Bodo Glimt'i ağırlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformunda canlı olarak takip edilebilecek.
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hogh, Hauge
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış, Osimhen
Şampiyon Kulüpler Kupası
O: 35
Galibiyet: 12
Beraberlik: 8
Mağlubiyet: 15
Attığı Gol: 42
Yediği Gol: 53
UEFA Şampiyonlar Ligi
O: 124
Galibiyet: 30
Beraberlik: 31
Mağlubiyet: 63
Attığı Gol: 124
Yediği Gol: 215
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
O: 34
Galibiyet: 22
Beraberlik: 7
Mağlubiyet: 5
Attığı Gol: 75
Yediği Gol: 38
Kupa Galipleri Kupası
O: 32
Galibiyet: 12
Beraberlik: 7
Mağlubiyet: 13
Attığı Gol: 42
Yediği Gol: 55
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
O: 104
Galibiyet: 40
Beraberlik: 36
Mağlubiyet: 28
Attığı Gol: 168
Yediği Gol: 141
UEFA Süper Kupa
O: 1
Galibiyet: 1
Beraberlik: -
Mağlubiyet: -
Attığı Gol: 2
Yediği Gol: 1
Toplam
O: 330
Galibiyet: 117
Beraberlik: 89
Mağlubiyet: 124
Attığı Gol: 453
Yediği Gol: 503