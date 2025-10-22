Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta programına göre bugün oynanacak olan Galatasaray maçı için bekleyiş sürerken muhtemel ilk 11 kadroları da belli oldu.

GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam eden Galatasaray bugün Bodo Glimt ile müacdele edecek. Nefes kesen maçın saati 19.45 olurken karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak. Tribün gücünü arkasına alan GS, bugün galibiyet ile sahasından ayrılmak istiyor. Müsabaka bugün TRT 1 ve tabii platformundan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşma için nefesler tutuldu. Sarı kırmızılı ekip evinde 29 maçtır yenilmezken bugün de galibiyet almak için mücadele edecek. Heyecanla beklenen maçın yayınlandığı kanal da netleşti. Müsabaka TRT 1 ve tabii platformundan ekranlarından naklen yayınlanacak.

GS MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray bugün Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 331. mücadelesine çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katılan Galatasaray bugün Bodo Glimt'i ağırlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformunda canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY BODO GLİMT MUHTEMEL İLK 11

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hogh, Hauge

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış, Osimhen

GALATASARAY AVRUPA İSTATİSTİKLERİ

Şampiyon Kulüpler Kupası

O: 35

Galibiyet: 12

Beraberlik: 8

Mağlubiyet: 15

Attığı Gol: 42

Yediği Gol: 53

UEFA Şampiyonlar Ligi

O: 124

Galibiyet: 30

Beraberlik: 31

Mağlubiyet: 63

Attığı Gol: 124

Yediği Gol: 215

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

O: 34

Galibiyet: 22

Beraberlik: 7

Mağlubiyet: 5

Attığı Gol: 75

Yediği Gol: 38

Kupa Galipleri Kupası

O: 32

Galibiyet: 12

Beraberlik: 7

Mağlubiyet: 13

Attığı Gol: 42

Yediği Gol: 55

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi

O: 104

Galibiyet: 40

Beraberlik: 36

Mağlubiyet: 28

Attığı Gol: 168

Yediği Gol: 141

UEFA Süper Kupa

O: 1

Galibiyet: 1

Beraberlik: -

Mağlubiyet: -

Attığı Gol: 2

Yediği Gol: 1

Toplam

O: 330

Galibiyet: 117

Beraberlik: 89

Mağlubiyet: 124

Attığı Gol: 453

Yediği Gol: 503