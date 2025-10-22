Menü Kapat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu kapsamında bugün Umman'a gitti. Erdoğan, Umman Sultanı tarafından görkemli bir resmi törenle karışlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
16:15
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
16:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Körfez turunun son ülkesi 'ın başkenti 'a geldi. Umman Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama

ERDOĞAN'A GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı tarafından görkemli bir resmi törenle karışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama

ERDOĞAN'A UMMAN ZİYARETİNDE KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Umman'a geldi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1980982127274438830

