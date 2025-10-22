Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan finansal istikrar açıklaması! 'Emin adımlarla yürüyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu yıllık toplantısına gönderdiği video mesajda, Borsa İstanbul’un bölgesel ve küresel finans piyasalarında güçlü bir oyuncu haline geldiğini vurguladı. Dijitalleşme, sürdürülebilir finans ve katılım esaslı ürünlerle küresel rekabet gücünün arttığını belirtti. İstanbul Finans Merkezi'nin de finansal hizmetlerde bir üs haline gelmeyi hedefleyen güçlü bir vizyonun ürünü olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan finansal istikrar açıklaması! 'Emin adımlarla yürüyoruz'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 10:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nin dengeli ve kapsayıcı büyümeyi sürdürme, üretim kapasitesini güçlendirme ve finansal istikrarı kalıcı hale getirme hedefiyle kapsamlı bir programı yürüttüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Saygıdeğer katılımcılar kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyor, geçmişten günümüze, medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz diyorum. 'un ev sahipliğinde düzenlenen 64'üncü Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu ve yıllık toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan finansal istikrar açıklaması! 'Emin adımlarla yürüyoruz'

"KAPSAMLI EKONOMİ PROGRAMI YÜRÜTÜYORUZ"

Türkiye olarak, büyümeyi dengeli ve kapsayıcı bir şekilde sürdürmek, üretim kapasitemizi güçlendirmek ve finansal istikrarı kalıcı hale getirmek amacıyla kapsamlı bir ekonomi programı yürütüyoruz.

Finans sektörümüz programımızın merkezinde yer almakta, sermaye piyasalarımızın derinliği, ürün çeşitliliği ve erişilebilirliği gelişmektedir.

"BORSA İSTANBUL EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR"

Borsa İstanbul, ülkemizle birlikte tüm bölgenin önde gelen piyasa altyapı sağlayıcısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dijitalleşme, sürdürülebilir finansman ve katılım esaslı ürünlerle borsa ekosisteimiz küresel rekabet gücünü artırıyor. İstanbul Finans Merkezimiz de finansal hizmetlerde bir üs haline gelmeyi hedefleyen güçlü bir vizyonun ürünüdür. Bugün burada dünyanın dört bir yanından gelen kıymetli Borsa temsilcileriyle gerçekleştirilen Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu, sermaye piyasalarının geleceğini ortak akıl temelinde şekillendirme açısından önemlidir.

Türkiye köklü tecrübesini, kendi hedeflerinin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde finansal istikrarın temini için de paylaşmaya hazırdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan finansal istikrar açıklaması! 'Emin adımlarla yürüyoruz'

"MANİPÜLATİF İŞLEMLER PİYASAYA OLAN GÜVENİ ZEDELER"

Sermaye piyasalarının yalnızca kar odaklı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkiyi gözeten bir anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kara para aklama, yasadışı fon transferleri ve manipülatif işlemler küresel piyasalara olan güveni zedeliyor. Bu tehditlere karşı uluslararası işbirliğimizi güçlendiriyor, şeffaflık, denetim ve bilgi paylaşımı mekanizmalarının geliştirilmesine önem veriyoruz.

"GELİR ADALETİ BOZULMAKTA"

Bir diğer önemli husus ise şudur küresel ölçekte yaşanan ekonomik eşitsizlikler, finansal sistemin kapsayıcılığını artıracak çözümler geliştirmemizi zorunlu kılmaktadır.

"ZENGİN-FAKİR ARASINDAKİ UÇURUM DERİNLEŞİYOR"

Dünyanın en zengin kesimi ile en yoksul kesimi arasındaki uçurum giderek derinleşmekte, gelir adaleti hiç olmadığı kadar bozulmaktadır. Dünya Borsalar Federasyonu çatısı altında yürütülecek müşterek çalışmalarının bu uçurumun kapatılmasına katkı sağlayacağı inancındayım. Federasyonun tüm süreçlerine ve yönetimine Borsa İstanbul'un aktif katılımını çok kıymetli buluyorum. Bu düşüncelerle toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyor, icrasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

