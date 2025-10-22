Pazar günü saatler geri mi alınacak? Türkiye’de kış saati uygulaması

Kategoriler
İstanbul
Yaz ve kış saati uygulaması tüm dünyada kullanılırken pazar günü saatlerin geri alınıp alınmayacağı da dikkat çekti.
Avrupa'da gün ışığından yararlanabilmek amacıyla kışa girerken saatler geri alınıyor. Avrupa ülkelerinde pazar günü 03.00'te saatler 1 saat feri alınırken Amerika'da değişim 2 Kasım günü gerçekleşecek. Türkiye'de ise herhangi bir geri alma işlemi olmayacak.
Ülkemizde kış saati uygulaması 2016 senesinden itibaren kalıcı hale getirilmesinden dolayı saatler ileri veya geriye alınmayacak. Bu nedenle bu yıl da Türkiye'de saatler geri alınmayacak.
Birçok ülkenin enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışığından daha fazla yararlanmak için kullandığı yaz saati sistemi 2016 senesinde sona erdi. Saatler ülkemizde ileri ve geri alınmıyor. 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 Ekim 2016’da saatlerin geri alınması uygulaması yürürlükten kaldırıldı.