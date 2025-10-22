Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Pazar günü saatler geri mi alınacak? Türkiye'de kış saati uygulaması

Kış aylarının başlamasına kısa süre kalmasıyla beraber kış saati uygulaması da devreye giriyor. Avrupa'da pazar günü saatler geri alınırken Türkiye'de geri alınacak mı merak edildi.

Pazar günü saatler geri mi alınacak? Türkiye'de kış saati uygulaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
10:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
10:36

Yaz ve uygulaması tüm dünyada kullanılırken pazar günü saatlerin geri alınıp alınmayacağı da dikkat çekti.

PAZAR GÜNÜ SAATLER GERİ Mİ ALINACAK?

'da gün ışığından yararlanabilmek amacıyla kışa girerken saatler geri alınıyor. Avrupa ülkelerinde pazar günü 03.00'te saatler 1 saat feri alınırken 'da değişim 2 Kasım günü gerçekleşecek. 'de ise herhangi bir geri alma işlemi olmayacak.

Pazar günü saatler geri mi alınacak? Türkiye'de kış saati uygulaması

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI 2025?

Ülkemizde kış saati uygulaması 2016 senesinden itibaren kalıcı hale getirilmesinden dolayı saatler ileri veya geriye alınmayacak. Bu nedenle bu yıl da Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

Pazar günü saatler geri mi alınacak? Türkiye'de kış saati uygulaması

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ NE ZAMAN KALKTI?

Birçok ülkenin sağlamak ve gün ışığından daha fazla yararlanmak için kullandığı yaz saati sistemi 2016 senesinde sona erdi. Saatler ülkemizde ileri ve geri alınmıyor. 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 Ekim 2016'da saatlerin geri alınması uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

