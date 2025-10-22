Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Yasa tasarısı tüm ülkeyi ayağa kaldırdı! Almanya "Askerlik hizmetinin Modernizasyonu"na başlıyor

Almanya'da Savunma Bakanı Boris Pistorius'un hazırladığı "Askerlik Hizmetinin Modernizasyonu" başlıklı yasa tasarısı ülkede tartışmalara neden oldu. Ordunun daha güçlü kılınması için asker sayısını artırmayı amaçlayan tasarı, 18 yaşındaki tüm erkeklerin internet üzerinden askerlik elverişliliğini belirtmesiyle başlayacağı için İsveç modelini takip ediyor. Ancak koalisyon ortakları arasında zorunlu askerlik hizmetine dair görüş ayrılıkları patlak verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yasa tasarısı tüm ülkeyi ayağa kaldırdı! Almanya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 10:35

Geçtiğimiz hafta Federal Meclis’te görüşülmeye başlanan tasarıyla ordunun asker sayısının öncelikli olarak gönüllülük esasına göre artırılması hedeflense de koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) arasında bazı görüş ayrılıkları devam ediyor.

Tasarıda askere alımlarda İsveç modeli benimsendiği için 18 yaşına gelen tüm erkekler, internet üzerinden dolduracakları hazırlık beyanıyla askerliğe elverişli olup olmadıklarını bildirmekle yükümlü olacak.

Kadınlara herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen gönüllü olmaları halinde kadınlar formu doldurup yapabilecek.

Ancak CDU/CSU “Danimarka modeli" olarak bilinen sistemde, gönüllü sayısının yetersiz kalması halinde kura çekilerek zorunlu askerlik hizmeti yapılmasını isterken SPD ise zorunlu kura uygulamasının hem yasal hem de sosyal açıdan sorunlu bularak buna karşı çıkıyor.

Yasa tasarısı tüm ülkeyi ayağa kaldırdı! Almanya "Askerlik hizmetinin Modernizasyonu"na başlıyor

"BU DA CAYDIRICI BİR ÖNLEMDİR"

Bu da uzun yıllar sonra yeniden zorunlu askerlik tartışmalarını gündeme taşımış oldu.

Savunma Bakanı Pistorius “Bild am Sonntag” gazetesine yaptığı açıklamada, "Bir yaş grubundaki tüm erkekleri tekrar muayeneye tabi tutarsak ve askerlik yapabilecek tüm kişilerin verilerini toplarsak, bu Rusya'da da fark edilecektir. Başka bir deyişle: Bu da caydırıcı bir önlemdir." ifadelerine yer verdi.

Pistorius böylece kimin askerlik yapmaya hazır olduğunu ve kimin olmadığını bileceklerini bunun da çok önemli olduğunu kaydetti.

Pistorius ayrıca mecliste görüşülmeye başlanan tasarının ’nın güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesini hedeflediklerini belirtti.

Almanya'da 2011 yılında zorunlu askerlik dönemin hükümeti tarafından askıya alınmıştı.

Ancak önlenmesi gereken bir savunma durumu ortaya çıkması durumunda Anayasa'ya göre 2011 yılında askıya alınan zorunlu askerlik hizmeti derhal yeniden yürürlüğe girebilecek.

Ülkede asker sayısı 2035 yılına kadar 260 bine, yedek kuvvet sayısını ise 200 bine çıkarılması hedefleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadınlara askerlik yasası çıktı mı? İddialar kısa sürede yayıldı
2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu ne kadar?
ETİKETLER
#Almanya
#askerlik
#güvenlik
#Spd
#Cdu/csu
#Gönüllülük
#Zorunlu Askerlik
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.