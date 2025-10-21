Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu ne kadar?

Mevcut bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 lira 64 kuruş düzeyinde bulunurken, 2026 yılına az bir süre kala bedelli askerlik bedeline yapılacak zam oranı ilgi odağı oldu.

2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu ne kadar?
bedelinin yılı miktarı için geri sayım başlamış durumda.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenen ve memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan bedelli tutarı, 3 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Yeni yılda memur maaş artışı ve farkı, ücretin ne oranda yükseleceğini belirleyecek.

2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu ne kadar?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesine göre bedelli askerlik hizmeti için belirlenen miktar peşin şekilde ödeniyor.

Kanun gereği taksitlendirme veya erteleme imkânı bulunmuyor.

Bedelli askerlik hakkını kazanan yükümlülerin, belirlenen zaman aralığında ödemelerini tamamlamaları gerekiyor.

2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu ne kadar?

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılının ikinci döneminde bedelli askerlik tutarı 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak uygulanmıştı.

Ancak TÜİK’in yayımladığı Eylül ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 33,29 seviyesinde gerçekleşti.

Bu rakamlar göz önüne alındığında, bedelli askerlik ücretinin 2026 yılında 300 bin TL’nin üzerine çıkması tahmin ediliyor.

2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu ne kadar?

Memur ve emeklilere yapılacak maaş artış oranı, 2025’in son çeyreğinde açıklanacak enflasyon rakamlarının netleşmesiyle belirlenecek.

Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon öngörüsü yüzde 29 civarında.

Bu tahmine göre, memurların altı aylık enflasyon farkının yüzde 5,3, toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zammın yüzde 16,88 civarında olacağı düşünülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Bedelli askerlik ücreti taksitli ödenebilir mi?
Hayır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’na göre bedelli askerlik ücreti yalnızca peşin olarak yatırılabiliyor, taksitlendirme veya erteleme seçeneği bulunmuyor.
