2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu ne kadar?

Bedelli askerlik bedelinin 2026 yılı miktarı için geri sayım başlamış durumda.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenen ve memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan bedelli askerlik tutarı, 3 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Yeni yılda memur maaş artışı ve enflasyon farkı, ücretin ne oranda yükseleceğini belirleyecek.

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesine göre bedelli askerlik hizmeti için belirlenen miktar peşin şekilde ödeniyor.

Kanun gereği taksitlendirme veya erteleme imkânı bulunmuyor.

Bedelli askerlik hakkını kazanan yükümlülerin, belirlenen zaman aralığında ödemelerini tamamlamaları gerekiyor.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılının ikinci döneminde bedelli askerlik tutarı 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak uygulanmıştı.

Ancak TÜİK’in yayımladığı Eylül ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 33,29 seviyesinde gerçekleşti.

Bu rakamlar göz önüne alındığında, bedelli askerlik ücretinin 2026 yılında 300 bin TL’nin üzerine çıkması tahmin ediliyor.

Memur ve emeklilere yapılacak maaş artış oranı, 2025’in son çeyreğinde açıklanacak enflasyon rakamlarının netleşmesiyle belirlenecek.

Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon öngörüsü yüzde 29 civarında.

Bu tahmine göre, memurların altı aylık enflasyon farkının yüzde 5,3, toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zammın yüzde 16,88 civarında olacağı düşünülüyor.