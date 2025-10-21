Yunus Akgün'den ayrılık kritiği: Resmen duyuruldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray'da Yunus Akgün'den farklı bir karar çıktı. Halihazırdaki menajerinden memnun olmayan Yunus Akgün, yeni şirketlerle görüşmeye başladı.
Menajeriyle yollarını ayırmaya hazırlanan Yunus Akgün, akabindeki süreçte ise dünya çapında bir şirketle anlaşmak için masaya oturdu. Esasen ise menajerlik şirketleri, Yunus Akgün ile özel görüşmeler yapmak için temsilcilerini şimdiden İstanbul'a göndermeye başladı! En nihayetinde ise bundan sonraki dönemde, Yunus Akgün'ün yakın zamanda kariyeri adına önemli bir karar alması ve yeni bir imza atması bekleniyor.
Galatasaray formasıyla şu ana kadar 115 maça çıkan Yunus Akgün, 21 gol ile 23 asistlik katkı sağlamıştı.