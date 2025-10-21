Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Fred kararı: Zamansız ayrılık!

Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir karar çıktı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Fred için ara transferde gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

Fenerbahçe'de Fred kararı: Zamansız ayrılık!
'de yıldız ayrılığı geldi çattı. 'in halihazırdaki performansından memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı orta saha ile makul şartlarda ayrılmayı gündemine aldı.

FENERBAHÇE'DE ZAMANSIZ AYRILIK: FRED VEDASI!

Fenerbahçe'deki son dönem performansıyla sürekli tartışma konusu olan Fred, sarı lacivertli yönetim tarafından resmen gözden çıkarıldı! Brezilyalı yıldızın olaylara yaklaşımından memnun olmayan Fenerbahçeli yöneticiler, makul bir anlaşmayla birlikte Fred'e veda etmeye ve ara döneminde sürpriz bir isme imza attırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Fred kararı: Zamansız ayrılık!

FENERBAHÇE'DE FRED VE MAAŞ ÇIKMAZI

Fenerbahçe'den aldığı yüksek maaşı; ülkesinde ya da Avrupa'da bulması zor görülen Fred'in, ara transferdeki olası ayrılığının önündeki en büyük engel olarak şu anki kontratı öne çıkıyor. Ayrıca da Brezilyalı orta saha, geçtiğimiz aylarda ülkesinin basınına konuşmuş ve 'ya dönmek istediğini belirtmişti.

Fenerbahçe'de Fred kararı: Zamansız ayrılık!

FENERBAHÇE'DE FRED'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğunda yüksek tempolu oyunlar oynayan ama sonraki dönemde genel olarak ritim bulamayan Fred, sarı lacivertli formayla toplamda 95 maça çıkmış ve 9 gol ile 16 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Fred kararı: Zamansız ayrılık!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE FRED'İ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Süper Lig devi, yıldız orta saha için Manchester United ile anlaşmış ve yaklaşık 9.75 milyon Euro bonservis ödemişti.
