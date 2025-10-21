Fenerbahçe'de Fred kararı: Zamansız ayrılık!

Fenerbahçe'de yıldız ayrılığı geldi çattı. Fred'in halihazırdaki performansından memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı orta saha ile makul şartlarda ayrılmayı gündemine aldı.

FENERBAHÇE'DE ZAMANSIZ AYRILIK: FRED VEDASI!

Fenerbahçe'deki son dönem performansıyla sürekli tartışma konusu olan Fred, sarı lacivertli yönetim tarafından resmen gözden çıkarıldı! Brezilyalı yıldızın olaylara yaklaşımından memnun olmayan Fenerbahçeli yöneticiler, makul bir anlaşmayla birlikte Fred'e veda etmeye ve ara transfer döneminde sürpriz bir isme imza attırmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE FRED VE MAAŞ ÇIKMAZI

Fenerbahçe'den aldığı yüksek maaşı; ülkesinde ya da Avrupa'da bulması zor görülen Fred'in, ara transferdeki olası ayrılığının önündeki en büyük engel olarak şu anki kontratı öne çıkıyor. Ayrıca da Brezilyalı orta saha, geçtiğimiz aylarda ülkesinin basınına konuşmuş ve Brezilya'ya dönmek istediğini belirtmişti.

FENERBAHÇE'DE FRED'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğunda yüksek tempolu oyunlar oynayan ama sonraki dönemde genel olarak ritim bulamayan Fred, sarı lacivertli formayla toplamda 95 maça çıkmış ve 9 gol ile 16 asistlik katkı sağlamıştı.