Galatasaray MCT Technic maç sonucu belli oldu! FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3

FIBA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray MCT Technic, Würzburg Baskets’i konuk etti.

Geçtiğimiz sezon FIBA Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Galatasaray MCT Technic, E Grubu’na mükemmel bir başlangıç yaparak 3’te 3’le devam etti.

Başantrenör Yakup Sekiz’in yönetimindeki Sarı-Kırmızılı ekip, 3. haftada ağırladığı Almanya’nın Würzburg takımını 89-83’lük skorla mağlup etti.

Grupta yenilgi yüzü görmeden ilerleyen Galatasaray MCT Technic, tarihinde ilk kez grup aşamasına 3’te 3’le başladı.

İstanbul’a 2’de 2’lik seriyle gelen Alman ekibi ise ilk mağlubiyetini tattı.

Errick McCollum’un forma giymediği karşılaşmada Aslan’ın en skorer ismi, 24 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynayan James Palmer oldu.