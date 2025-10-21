Fenerbahçeli Anderson Talisca'nın transferinde son durum: Sosyal medyadan duyurdu!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın sözleşmesinin son aylarına girilirken, transfer iddiaları da gün geçtikçe artmaya başladı. Son olarak Brezilya ve Amerika basınında Anderson Talisca için yeni transfer süreçleri duyurulurken, Sambacı ise net şekilde olaylara dahil olmadığını beyan etti.

FENERBAHÇELİ ANDERSON TALISCA'DAN TRANSFER DUYURUSU

Hakkındaki transfer haberlerine dair sosyal medya paylaşımı yapan Anderson Talisca; X hesabından, 'sahte haberler başladı' cevabını verdi.

ANDERSON TALISCA DA BREZİLYA İHTİMALİNDEN BAHSETMİŞTİ

Aylar önce ülkesinin basınına konuşan ve transferden beklentisini anlatan Anderson Talisca, kısa süre içinde Brezilya'ya dönmek istediğini söylemiş ve sarı lacivertli taraftarlardan tepki görmüştü. Zira yıldız hücumcu, yüksek maaşlı kontratına rağmen beklenen katkıyı verememiş ve takımdan ayrılmayı gündemine aldığını bizzat kendisi anlatmıştı.