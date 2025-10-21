Menü Kapat
Fenerbahçeli Anderson Talisca'nın transferinde son durum: Sosyal medyadan duyurdu!

Fenerbahçe'nin yıldız hücumcusu Anderson Talisca, hakkındaki transfer iddialarına dair sosyal medya paylaşımı yaptı. Brezilyalı futbolcu, hem ülkesindeki hem de Amerika'daki söylentileri kabul etmedi.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 21:43

'de 'nın sözleşmesinin son aylarına girilirken, iddiaları da gün geçtikçe artmaya başladı. Son olarak ve Amerika basınında Anderson Talisca için yeni transfer süreçleri duyurulurken, Sambacı ise net şekilde olaylara dahil olmadığını beyan etti.

Fenerbahçeli Anderson Talisca'nın transferinde son durum: Sosyal medyadan duyurdu!

FENERBAHÇELİ ANDERSON TALISCA'DAN TRANSFER DUYURUSU

Hakkındaki transfer haberlerine dair sosyal medya paylaşımı yapan Anderson Talisca; X hesabından, 'sahte haberler başladı' cevabını verdi.

Fenerbahçeli Anderson Talisca'nın transferinde son durum: Sosyal medyadan duyurdu!

ANDERSON TALISCA DA BREZİLYA İHTİMALİNDEN BAHSETMİŞTİ

Aylar önce ülkesinin basınına konuşan ve transferden beklentisini anlatan Anderson Talisca, kısa süre içinde Brezilya'ya dönmek istediğini söylemiş ve sarı lacivertli taraftarlardan tepki görmüştü. Zira yıldız hücumcu, yüksek maaşlı kontratına rağmen beklenen katkıyı verememiş ve takımdan ayrılmayı gündemine aldığını bizzat kendisi anlatmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ANDERSON TALISCA TRANSFERİNDE SON DURUM NEDİR?
Brezilyalı yıldızın, ülkesinden takımlarla görüştüğü ve Fenerbahçe'nin de artık sözleşme uzatmak istemediği iddia edilmişti.
