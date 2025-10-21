Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Politika
Editor
 Banu İriç

TBMM'de Mervan Gül ve Ali Mahir Başarır arasında küfürlü tartışma

TBMM sıralarında gerilim dolu anlar yaşandı. AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında çıkan tartışma küfürleşmeye vardı.

TBMM'de Mervan Gül ve Ali Mahir Başarır arasında küfürlü tartışma
Genel Kurulu'nda Siirt Milletvekili Mervan Gül ile Grup Başkanvekili arasında büyüdü. Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'ün eleştirisi sonrası hareketli dakikalar başladı.

TBMM'de Mervan Gül ve Ali Mahir Başarır arasında küfürlü tartışma


CHP'Lİ VEKİLLER SIRALARA VURDU

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, "Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça Silivri tehdidi ve iğrenç hakaretleri ahlaksızlığın ve çirkefliğin zirvesidir. Bu hadsiz sözler ne demokrasiye ne de milletimizin değerlerine sığar. Sadece CHP'nin kin kusan kaos tüccarı zihniyetini ifşa eder. Cumhurbaşkanımıza yani milletimizin iradesine yapılan bu aşağılık saldırıdır" şeklinde konuştu. AK Partili Gül'ün konuşması sırasında CHP'li milletvekilleri masalara vurdu.

AK PARTİLİ KIRATLI KÜFÜRLÜ YANIT VERDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı karşılıklı sataşmaların ardından birbirlerinin üzerine yürüdü. Başarır, "Sen kimsin lan. Terbiyesiz. Ayar mı veriyorsun bir de buraya" derken Kıratlı ise, "Lan sensin lan, yavşak. Lan ne olacak, artist. Oğlum, oradaki yaptığın konuşmayı çıkıp burada yapsana lan, yap bakayım, hadi yap, yap hadi lan" dedi.
İki isim arasındaki sataşmalar sürerken Meclis Başkanvekili Celal Adan araya girerek milletvekillerine temiz dil kullanmaları gerektiğini ifade etti.

TBMM'de Mervan Gül ve Ali Mahir Başarır arasında küfürlü tartışma

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Konuşmayla ilgili televizyonda ayrıntılarıyla söylediklerimi belirttim ama diyelim ki yanlış bir dil kullandım, bunu anlatırken, 'Alçak' diye bir ithamda bulunmak nasıl bir şey? Soruyorum size. Medya İletişim Başkanınız konuşmayı alıyor, üstüne, 'Hoşşt' yazıyor. Bu, doğru bir dil mi? Ya, soruyorum. Dava açıldı, gece jet hızıyla soruşturma başlatıldı, manevi tazminat davası açıldı" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül tartışmaya ilişkin, "Grup Başkan Vekili az önce de ifade edildi, bir gündem oldu. Kullanmış oldukları dil gerçekten demokrasiye de CHP'ye yakışmayan bir dil yani toplumu, seçmenleri ayırt eden ve Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edemeyeceğimiz ifadeleri kullanan bu dilin hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yoktur" ifadelerini kullandı.

