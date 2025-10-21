Arsenal Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. İngiliz temsilcisi Arsenal, kendi sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Londra’daki Emirates Stadyumu’nda oynanacak olan maç, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında oynanacak üçüncü hafta müsabakaları arasında en önemli maçlardan biri olacak. Arsenal ilk iki haftada Athletic Bilbao ve Olympiakos’u mağlup ederek 6 puan topladı.

Atletico Madrid ise ilk maçında Liverpool’a 3-2 mağlup olduktan sonra ikinci haftada Eintracht Frankfurt’u 5-0 yenerek 3 puan aldı. İspanyol temsilcisi bu sonuçla sıralamada 10. basamakta yer alıyor. İngiliz ekibi Arsenal’in sahasında oynanacak bu maç, iki takım açısından da son derece kritik bir mücadele olacak.

Arsenal Atletico Madrid maçı ilk 11’leri şöyle:

Arsenal 11: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Martinelli, Gyökeres

Atlético Madrid 11: Oblak, Le Normand, Giménez, Hancko, Llorente, Koke, Barrios, Gonzalez, Simeone, Alvarez, Sörloth

Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşma Türkiye’de Tabii Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler Tabii Spor’dan mücadeleyi HD kalitede izleyebilecekler.

Tabii Spor platformuna üye olan kullanıcılar, internet bağlantısı üzerinden maçı yüksek çözünürlükte izleyebiliyor. Üyelik ücretli olmakla birlikte platformda canlı yayınlara maç saatinden itibaren erişim imkanı olacak.

Arsenal Atletico Madrid karşılaşması, dünyanın birçok ülkesinde farklı kanallar tarafından yayınlanacak. ABD’de Univision Now, Almanya’da Sky Go, Belçika’da Prime Video, Danimarka’da Viaplay, Fransa’da Canal+ Sport ve Rusya’da Okko Sport kanalları karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak.

Arsenal Atletico Madrid maçını veren kanallar:

ABD: Univision Now

Univision Now Almanya: Sky Go

Sky Go Belçika: Prime Video

Prime Video Danimarka: Viaplay

Viaplay Fransa: Canal+ Sport

Canal+ Sport Rusya: Okko Sport

Arsenal Atletico Madrid maçı, İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Emirates Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Arsenal evinde kazanarak 3’te 3 yapmayı hedeflerken, Atletico Madrid deplasmanda puan arayacak.

Futbolseverler, Arsenal Atletico Madrid maçını yalnızca Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak izleyebilirler. Platform, Arsenal Atletico Madrid maçını HD kalitede ve kesintisiz olarak sunacak. Tabii üyelik sistemiyle çalışan bir platformdur ve erişim için kayıt olunması gerekmektedir.

Arsenal Atletico Madrid karşılaşması, Türkiye’de yalnızca Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifreli değildir, ancak platforma üye olunması gerekmektedir.

Tabii Spor üyeliği sonrasında kullanıcılar Arsenal Atletico Madrid maçını internet bağlantısı olan tüm cihazlardan izleyebilirler. Tabii, Şampiyonlar Ligi maçlarını HD kalitede ve Türkçe anlatımla yayınlamaktadır.

Arsenal Atletico Madrid maçı yalnızca Tabii Spor platformundan canlı olarak izlenebilir. Türkiye’de Şampiyonlar Ligi yayın haklarına sahip olan tek adres Tabii’dir. Tabii Spor üyeliği bulunan kullanıcılar, platforma giriş yaparak maçı televizyon, bilgisayar, telefon veya tablet üzerinden izleyebilir. Yayın, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Arsenal Atletico Madrid maçını izlemek isteyen kullanıcıların öncelikle Tabii Spor platformuna üye olmaları gerekmektedir. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra canlı yayın menüsünden Arsenal Atletico Madrid karşılaşmasına erişim sağlanabilir. Tabii, internet bağlantısı üzerinden çalışan bir platform olduğu için kullanıcılar maçı diledikleri cihazdan izleyebilir. Maç yayını HD kalitede ve kesintisiz şekilde sunulmaktadır.

Arsenal Atletico Madrid karşılaşması TRT Spor’da yayınlanmayacak. TRT Spor’un 21 Ekim tarihli yayın akışında Arsenal Atletico Madrid maçı yer almamaktadır. Türkiye’de bu akşamki Arsenal Atletico Madrid maçı Tabii Spor’dan ekranlara gelecek.

TRT Spor ekranlarında bu karşılaşma yer almazken, Tabii üyeleri platform üzerinden canlı yayına erişebilir. Maç, 22.00’de başlayacak ve yalnızca dijital platformda izlenebilecektir.

İnternette yer alan “Arsenal Atletico Madrid kaçak maç” veya “Arsenal Atletico Madrid bedava maç izleme linki” yasal değildir ve kullanıcılar için ciddi güvenlik riskleri taşır. Bu tarz Arsenal Atletico Madrid kaçak maç izleme siteleri, cihazlara virüs bulaştırabilir veya kişisel bilgilerin çalınmasına yol açabilir. Ayrıca Arsenal Atletico Madrid korsan canlı yayın izlemek suçtur.

Arsenal Atletico Madrid maçını güvenli ve yasal bir şekilde izlemek isteyen futbolseverler, Tabii Spor platformunu tercih etmelidir. Tabii Spor, maç yayınlarını yüksek çözünürlükte, güvenli ve kesintisiz biçimde sunan tek resmi kanaldır.