Tabii Spor 1, 2, 3, 4 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

TRT’nin dijital platformu Tabii’nin spor kanalları, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarını izleme olanağı sunuyor. Tabii Spor kanallarına erişmek isteyen kullanıcıların belirli adımları takip etmesi gerekiyor.

TABİİ SPOR CANLI İZLE

Tabii Spor, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden sporseverlere zengin bir canlı maç yayın içeriği sunuyor. Tabii Spor’u canlı izlemek isteyenlerin öncelikle Tabii’nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelik oluşturması gerekiyor. Üyelik sonrası, platformun canlı yayın bölümünden Tabii Spor kanallarına ulaşılabiliyor. Premium pakete geçiş yapan kullanıcılar, UEFA organizasyonları dahil birçok önemli karşılaşmayı kesintisiz izleyebiliyor.

Aylık 99 TL karşılığında sunulan Tabii Premium üyeliği, kullanıcılara HD kalitede canlı yayın erişimi sağlıyor. Bu üyelik sayesinde Tabii Spor’un tüm içerikleri telefondan, tabletten, bilgisayardan veya akıllı TV’lerden izlenebiliyor. Şifresiz izleme seçeneği bulunmuyor; kanalın tüm erişimi yalnızca Premium üyelikle mümkün.

Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçları ve maçların yayınlanacağı Tabii Spor kanalları şöyle:

22.00 Arsenal - Atletico Madrid (Tabii Spor )

22.00 Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain (Tabii Spor 1)

22.00 Villarreal - Manchester City (Tabii Spor 2)

22.00 PSV - Napoli (Tabii Spor 5)

22.00 Kopenhag - Borussia Dortmund (Tabii Spor 6)

22.00 Union Saint-Gilloise - Inter (Tabii Spor 3)

22.00 Newcastle United - Benfica (Tabii Spor 4)

TABİİ SPOR KANALLARINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Tabii Spor kanalları, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden yayın yapıyor. İzlemek isteyen kullanıcılar www.tabii.com adresi üzerinden giriş yapabiliyor veya mobil uygulamayı indirerek üyelik oluşturabiliyor. Uygulamayı açtıktan sonra “Canlı TV” veya “Spor” sekmesinden Tabii Spor 1, 2, 3 ve 4 kanallarına erişim sağlanabiliyor.

Uygulama, iOS ile Android cihazlarda kullanılabiliyor. İnternet bağlantısının 5 Mbps üzeri olması, canlı yayın sırasında kesinti yaşanmaması açısından öneriliyor. Akıllı TV kullanıcıları ise Samsung, LG, Android TV veya Apple TV mağazalarından Tabii uygulamasını indirerek aynı adımları izleyebiliyor.

TABİİ SPOR 1 HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarının bir kısmını canlı olarak yayınlıyor. Bu kanal, yalnızca Tabii platformu üzerinden erişilebilen özel bir dijital kanaldır. İzlemek için kullanıcıların Premium üyelik oluşturması ve tabii.com adresi veya uygulama üzerinden giriş yapması gerekiyor.

Tabii Spor 1, büyük takımların maçlarını kapsayan özel bir yayın akışına sahip. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal ve Inter gibi takımların karşılaşmaları, bu kanal üzerinden yüksek çözünürlükte izlenebiliyor. Kanal, yalnızca Tabii’nin resmi platformu üzerinden yayın yaptığından, uydu veya kablo TV üzerinden izlenemiyor.

TABİİ SPOR 2 NASIL, NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Tabii Spor 2, aynı saatlerde oynanan farklı maçların yayınlanabilmesi için oluşturulan bir alt kanaldır. UEFA organizasyonlarının yoğun maç takvimi sırasında sporseverlerin tercih edebileceği alternatif bir yayın sunar. Kanal, yalnızca Tabii platformunda Premium üyelikle erişilebilen dijital bir kanaldır.

Kullanıcılar, www.tabii.com adresinden veya Tabii mobil uygulamasından giriş yaparak Tabii Spor 2’yi canlı izleyebilir. Yayınlar HD kalitede sunulur ve kesintisiz bir izleme deneyimi için güçlü bir internet bağlantısı önerilir. Uydu veya diğer geleneksel TV yayınlarında Tabii Spor 2 yer almaz.

TABİİ SPOR TV'DEN NASIL İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Tabii Spor, akıllı televizyonlar üzerinden Tabii’nin TV uygulaması aracılığıyla izlenebilir. Samsung, LG, Android TV veya Apple TV gibi cihazlarda uygulama mağazasına girip “tabii” uygulaması indirildikten sonra Premium üyelikle giriş yapılması gerekir.

TV uygulaması üzerinden izleme, kullanıcıya geniş ekranda HD kalitede yayın imkanı sağlar. Ancak bu erişim yöntemi de yalnızca Premium üyelikle mümkündür. Üyelik oluşturulmadan Tabii Spor’un canlı yayınları TV’de açılamaz.

TABİİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor, 2024-2025 sezonundan itibaren üç yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’deki resmi yayıncısıdır. Bu kapsamda, lig usulü oynanan tüm maçlar Tabii platformu üzerinden izlenebilmektedir.

Real Madrid, Barcelona, PSG, Arsenal, Inter ve diğer Avrupa devlerinin karşılaşmaları, Tabii Premium üyelikle canlı yayınlanır. Bazı maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak verilebilse de, büyük çoğunluğu yalnızca Tabii Spor kanallarında yer alır.

TRT TABİİ SPOR ARSENAL ATLETİCO MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ İZLENEBİLİR Mİ?

Arsenal ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma TRT 1 veya TRT Spor’da şifresiz olarak gösterilmeyecek.

Arsenal Atletico Madrid maçını izlemek isteyen sporseverlerin Tabii Premium üyeliği oluşturması gerekiyor. Üyelik sonrasında tabii.com veya uygulama üzerinden canlı yayına erişim sağlanabilir.

TABİİ SPOR KAÇAK MAÇ

Tabii Spor yayınlarını izlemek için paylaşılan Tabii Spor kaçak maç link/linki yasal değildir. Bu tür sitelerden içerik izlemek, hem telif hakkı ihlali oluşturur hem de kullanıcıların cihazlarına virüs bulaşma riski taşır. Kaçak yayın siteleri, kişisel verilerin çalınmasına veya sistemin zarar görmesine yol açabilir.

Maçları güvenli ve yüksek çözünürlüklü olarak izlemek isteyen kullanıcılar, yalnızca Tabii’nin resmi web sitesi veya mobil uygulamasını kullanmalıdır. Tabii Premium üyelik, resmi ve güvenilir izleme yöntemidir.