TGRT Haber
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Excury Studios lisanslı yapay zeka modeliyle küresel rekabete adım atıyor!

Türkiye’nin yapay zeka girişimi EXCURY STUDIOS, üretken yapay zekanın geleceğini şekillendirecek yeni bir modeli hayata geçiriyor. Platform, kullanıcıların kendi görüntü ve seslerinden lisanslı “dijital ikizler” oluşturarak hem bireylere gelir fırsatı sunuyor hem de markalar için etik, güvenli ve denetlenebilir içerik üretimini mümkün kılıyor. Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketleriyle aynı ligde rekabet etmeyi hedefleyen EXCURY STUDIOS, Türkiye’den çıkan güçlü bir küresel yapay zeka platformu olma vizyonuyla hareket ediyor. İşte detaylar...

Excury Studios lisanslı yapay zeka modeliyle küresel rekabete adım atıyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
16:11
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
16:14

EXCURY STUDIOS, en popüler teknolojilerinin sunduğu üretim araçlarını tek çatı altında buluşturarak kullanıcıya bütünleşik bir deneyim sağlıyor. Video, ses, metin ve görüntü üretiminde farklı teknolojileri bir araya getiren şirket, dağınık yapay zeka çözümlerinin aksine, kullanıcıların tüm süreçleri tek platform üzerinden yönetmesine olanak tanıyor. Bu sayede hem bireysel kullanıcılar hem de markalar; hızlı, verimli ve güvenli bir üretim ortamına erişebiliyor.

Excury Studios lisanslı yapay zeka modeliyle küresel rekabete adım atıyor!

DİJİTAL İKİZ

EXCURY STUDIOS’un en önemli farkı, yalnızca bir üretim aracı sunmakla kalmayıp etik ve telifli bir yapay zeka ekosistemi kurması. Platforma kaydolan kullanıcılar, kimlik doğrulama süreçlerinin ardından kendi dijital ikizlerini oluşturabiliyor. Bu ikizlerin her kullanımı EXCURY STUDIOS tarafından yönetilen lisans altyapısı üzerinden gerçekleşiyor ve her üretim otomatik olarak telif geliri oluşturuyor. Böylece hem kullanıcı verileri korunuyor hem de gelişen emeğin değeri şeffaf biçimde paylaşılıyor.

Excury Studios lisanslı yapay zeka modeliyle küresel rekabete adım atıyor!

Excury, farklı üretken yapay zeka araçlarını tek panelde birleştiren yapısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, tek bir arayüz üzerinden görüntü ve video üretebiliyor, projelerini yönetebiliyor ve onaylı dijital ikizlere hızla erişebiliyor. Böylece dağınık iş akışları tek bir platformda toplanırken hem hız hem de hukuki güvenlik artıyor.

Excury Studios lisanslı yapay zeka modeliyle küresel rekabete adım atıyor!

EXCURY'NİN FARKLI NOKTASI

Excury’nin farklı noktası, üretimi yalnızca teknolojik bir yetenek olarak sunmak yerine etik ve lisanslı bir ekosistem kurgusuna dayandırması. Kimlik doğrulama, açık rıza, kullanım kayıtları ve gelir paylaşımı süreçleri platformun temelini oluşturuyor. Bu yaklaşım, reklamcılık, eğlence, eğitim ve dijital medya gibi alanlarda yapay zekanın güvenli ve öngörülebilir biçimde konumlanmasına imkan tanıyor.

Excury Studios lisanslı yapay zeka modeliyle küresel rekabete adım atıyor!

Platform, lisanslama sürecini tamamen kendi bünyesinde yöneten ilk Türk yapay zeka modeli olma özelliğini taşıyor. EXCURY STUDIOS, özellikle reklamcılık, eğlence, eğitim, kültür-sanat ve dijital medya alanlarında etik kullanım için güçlü bir çözüm sunuyor.

EXCURY STUDIOS’un geliştirdiği altyapı, yapay zekanın gelişen sektörlerde güvenilir bir şekilde yer almasını sağlarken, kişisel hakların korunması ve kötüye kullanımın önlenmesi açısından da yeni bir standart oluşturuyor.

Excury Studios lisanslı yapay zeka modeliyle küresel rekabete adım atıyor!

EXCURY STUDIOS Kurucusu ve CEO’su Hasan Söylemez yaptığı değerlendirmede, yapay zeka üretiminde yeni bir dönemin eşiğine gelindiğini belirterek, “Yapay zeka artık yalnızca bir üretim aracı değil, içerik dünyasının işleyişini kökten değiştiren bir alan. Excury olarak, bu dönüşümün en kritik unsuru olan lisanslama konusuna odaklandık. Bugün dünyada birçok yapay zeka aracı içerik üretimini kolaylaştırıyor, ancak telif ve etik standartların korunması noktasında önemli boşluklar bulunuyor. Biz bu boşluğu, güvenli ve denetlenebilir bir lisans altyapısıyla dolduruyoruz. Excury, kullanıcıların kendi dijital ikizlerinden gelir elde ettiği, markaların ise bu ikizleri onaylı, etik ve yasal zeminde kullanabildiği bir sistem kurdu. Bu yaklaşım yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da yapay zeka üretiminin geleceğine yön verecek bir model sunuyor. Hedefimiz, üretken yapay zeka alanında güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir bir standart oluşturmak” dedi.

Excury Studios lisanslı yapay zeka modeliyle küresel rekabete adım atıyor!

EXCURY STUDIOS, Yıldız Teknopark’ta Ar-Ge çalışmalarına adım atan bir ve medya şirketi kimliğiyle beraber, yeni nesil bir startup olarak da konumlanıyor. Şirket, küresel ve yerli birçok büyük marka için reklam filmleri, dijital içerikler ve prodüksiyon çalışmaları yürütüyor. Şirket hem geliştirici endüstrilerdeki deneyimini hem de teknik uzmanlığını birleştirerek üretken yapay zeka alanında uluslararası rekabete hazır bir yapı oluşturuyor.

EXCURY STUDIOS, uzun vadede Türkiye’den çıkan en güvenilir yapay zeka platformlarından biri olarak küresel üretim standartlarını belirleyen bir oyuncu olmayı hedefliyor. Şirket, yerel teknoloji ekosisteminin dinamizmini küresel vizyonla birleştirerek hem bireylerin hem kurumların bu dönüşümden eşit şekilde fayda sağlamasına odaklanıyor.

Excury Studios lisanslı yapay zeka modeliyle küresel rekabete adım atıyor!

EXCURY STUDIOS HAKKINDA

Excury Studios, üretken yapay zeka teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli bir teknoloji girişimidir. Yıldız Teknopark ekosisteminde yer alan şirket, kullanıcıların görüntü ve seslerinden lisanslı yapay zeka ikizleri oluşturarak içerik üretiminde etik, güvenli ve denetlenebilir bir model sunar. Excury, farklı yapay zeka teknolojilerinin özelliklerini tek platformda birleştirerek, markalar ve bireyler için bütünleşik bir üretim deneyimi sağlar. Şirket, kullanıcıların kendi dijital ikizlerinden gelir elde edebildiği, markaların ise bu ikizleri onaylı ve lisanslı biçimde kullanabildiği bir ekosistem inşa etmiştir. Excury Studios, geliştirdiği yapay zeka lisanslama altyapısıyla gelişen ekonomide telifli üretimin önünü açarken, Türkiye’den dünyaya uzanan güvenilir bir teknoloji markası olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Excury Studios lisanslı yapay zeka modeliyle küresel rekabete adım atıyor!
