İstanbul'da vahşet anları kamerada! Önce kediyi ezdi sonra genci katletti

İstanbul Maltepe'de 27 yaşındaki Batuhan E.'nin kullandığı aracı kasıtlı olarak üzerine sürdüğü 27 yaşındaki Baran İ. feci şekilde hayatını kaybetti. Olay anına dair ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Batuhan E'nin aracıyla önce bir kediye çarptığı görüldü. Durumu fark eden Baran İ.'nin geri geri giden Batuhan E.'ye tepki verdikten sonra kasıtlı olarak üzerine sürüldüğü görüldü. Yaklaşık 3 metre sürüklenen Baran İ. araç ve kaldırım arasında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.