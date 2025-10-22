Menü Kapat
Nalan Güler Güven
19°
Yaşam
 | Nalan Güler Güven

Maltepe'de dehşet! Cani sürücü genci kaldırıma sıkıştırarak öldürdü

Maltepe'de gece saatlerinde sürücünün üzerine kasıtlı araba sürdüğü 27 yaşındaki Baran İ. feci şekilde hayatını kaybetti. Kaldırım ile araç arasında sıkıştığı belirlenen Baran İ.'yi cani sürücünün 3 metre sürüklediği belirlendi.

22.10.2025
22.10.2025
Dün gece saat 02.40 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 27 yaşında Batuhan E. ile 27 yaşındaki Baran İ. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan E., 01 AEM 120 plakalı aracını kasıtlı olarak Baran İ.'nin üzerine sürdü.

Maltepe'de dehşet! Cani sürücü genci kaldırıma sıkıştırarak öldürdü

ÖNCE 3 METRE YERDE SÜRÜKLEDİ SONRA KALDIRIMA SIKIŞTIRDI

Baran İ.'ye çarparak yaklaşık 3 metre sürükleyen sürücü, daha sonra yayayı araç ile kaldırım taşı arasında sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli bu sırada park halinde olan diğer araçlara da çarparak maddi hasar verdi. Ağır yaralanan Baran İ., sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Maltepe'de dehşet! Cani sürücü genci kaldırıma sıkıştırarak öldürdü

KAÇAN CANİ YAKALANDI

Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonla Batuhan E. ile olaya karışan aracı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Maltepe'de dehşet! Cani sürücü genci kaldırıma sıkıştırarak öldürdü
Sahibi çaresizce izledi! Kaçak elektrik yüzünden can verdi
İki aylık eşini katleden cani koca hakkında yeni karar!
