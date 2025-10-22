Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 | Nalan Güler Güven

Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Zehra Kınık'ın aldığı ceza bozuldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Fatma Zehra Kınık Demir'in idaresindeki aracın çarptığı 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne ilişkin yargılandığı davada, ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 15:45

Beykoz’da 9 Temmuz’da seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan eski Kızılay Başkanı ’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kınık'ın ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konulmuştu.

Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Zehra Kınık'ın aldığı ceza bozuldu

İSTİNAF HAPİS KARARINI BOZDU

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme olan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu.

Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Zehra Kınık'ın aldığı ceza bozuldu

ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER

Ceza Dairesi, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan ceza alan Kınık'ın müştekilerin şikayetini geri çekmesi sebebiyle ‘’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

