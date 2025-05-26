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 | Suat Vilgen

Fatma Zehra Kınık'ın cezası belli oldu! Aracıyla çarptığı şahıs ölmüştü

Son dakika haberi: Beykoz’da kullandığı araçla çarptığı motosiklette seyahat eden Batın Barlas Çeki'nin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Kınık’ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 17:35

Son dakika haberine göre, Beykoz’da kullandığı araçla 1 kişinin ölümüne neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Kınık’ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında Beykoz'da Kavacık Mahallesi'nde meydana gelmişti. 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü yaralanmış arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ise ağır yaralanmıştı.

16 yaşındaki Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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ETİKETLER
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