Arama
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ünlü sunucu Sinem Yıldız canlı yayında fenalaştı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sunucu Sinem Yıldız bugünkü canlı yayında zor anlar yaşadı. Yayında rahatsızlanan Sinem Yıldız büyük panik yaşarken, apar topar yayından alınarak tedavisine başlandı.

22.10.2025
22.10.2025
saat ikonu 16:08

Canlı yayında rahatsızlanan Sinem Yıldız’ın yanında bulunan diğer sunucu , büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sinem Yıldız iyi hissetmediğini belirtirken, Arto, ise Yıldız’ı sakinleştirmeye çalıştı.

SİNEM YILDIZ CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Sinem Yıldız canlı yayında fenalaşırken, “Bana çok kötü bir şey oluyor, beni hemen alın. Vücudumda enteresan bir uyuşma oldu. Terlik getirin, beni hemen alın. Kalbimde sıkışma oldu.” diyerek çevresindekilerden yardım istedi. Bu ifadelerin ardından programa acil olarak ara verildi.

Ünlü sunucu Sinem Yıldız canlı yayında fenalaştı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Büyük panik yaşayan Sinem Yıldız canlı yayında gömleğinin düğmelerini de açmaya başladı. Arto da büyük panik yaşarken, Yıldız son sağlık durumuyla ilgili, "Çok korktum destekleriniz için sevginiz için sonsuz teşekkürler iyiki varsınız hep sağlıklı olalım" dedi.

Ünlü sunucu Sinem Yıldız canlı yayında fenalaştı! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Sıkça Sorulan Sorular

SİNEM YILDIZ KİMDİR?
3 Mart 1980 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğan Sinem Yıldız, genç yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyümüştür. Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde tamamlamıştır. Bu eğitim süreci, onun televizyonculuk kariyerinde sağlam bir temel oluşturmuştur.
#sağlık durumu
#canlı yayın
#arto
#Sinem Yıldız
#Fenalaşma
#Medya
