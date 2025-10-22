Ünlü sunucu Sinem Yıldız canlı yayında fenalaştı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Canlı yayında rahatsızlanan Sinem Yıldız’ın yanında bulunan diğer sunucu Arto, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sinem Yıldız iyi hissetmediğini belirtirken, Arto, ise Yıldız’ı sakinleştirmeye çalıştı.

SİNEM YILDIZ CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Sinem Yıldız canlı yayında fenalaşırken, “Bana çok kötü bir şey oluyor, beni hemen alın. Vücudumda enteresan bir uyuşma oldu. Terlik getirin, beni hemen alın. Kalbimde sıkışma oldu.” diyerek çevresindekilerden yardım istedi. Bu ifadelerin ardından programa acil olarak ara verildi.

Büyük panik yaşayan Sinem Yıldız canlı yayında gömleğinin düğmelerini de açmaya başladı. Arto da büyük panik yaşarken, Yıldız son sağlık durumuyla ilgili, "Çok korktum destekleriniz için sevginiz için sonsuz teşekkürler iyiki varsınız hep sağlıklı olalım" dedi.