Hülya Avşar'dan yeni proje! İmajına beğeni yağdı

İntibah adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan 62 yaşındaki Hülya Avşar, sayısız projede yer aldı. Son yıllarda sunuculuğa ağırlık veren Hülya Avşar, yeni film projesiyle de merak konusu oldu. İmajını yenileyen Hülya Avşar, takipçilerinden tam not aldı.

HÜLYA AVŞAR'DAN YENİ İMAJ

Türk sinemasının ve müzik dünyasının efsane ismi Hülya Avşar, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 62 yaşındaki sanatçı, yıllara meydan okuyan güzelliğine cesur bir dokunuş ekleyerek kahkül modasına katıldı.

Uzun süredir sosyal medyada sessiz kalan Avşar, paylaştığı fotoğrafla sessizliğini bozdu. Elinde senaryo bulunan kareye "Set zamanı" notunu ekleyen usta sanatçı, takipçilerini hem yeni görünümüyle hem de yeni projesi sinyaliyle heyecanlandırdı.

HÜLYA AVŞAR'IN YENİ HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Hayranları, sanatçının paylaşımına "Yıllar geçiyor ama zarafeti değişmiyor", "Hülya Avşar her haliyle ikon" gibi yorumlar yaptı.