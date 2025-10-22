Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hülya Avşar'dan yeni proje! İmajına beğeni yağdı

Oyuncu ve sunucu Hülya Avşar yeni projesi için hazırlıklara başladı. Yeni rolü imajını yenileyen Hülya Avşar, paylaştığı son kareyle ise beğeni yağmuruna tutuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hülya Avşar'dan yeni proje! İmajına beğeni yağdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 14:18

İntibah adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan 62 yaşındaki , sayısız projede yer aldı. Son yıllarda sunuculuğa ağırlık veren Hülya Avşar, yeni film projesiyle de merak konusu oldu. İmajını yenileyen Hülya Avşar, takipçilerinden tam not aldı.

HÜLYA AVŞAR'DAN YENİ İMAJ

Türk sinemasının ve müzik dünyasının efsane ismi Hülya Avşar, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 62 yaşındaki sanatçı, yıllara meydan okuyan güzelliğine cesur bir dokunuş ekleyerek kahkül modasına katıldı.

Hülya Avşar'dan yeni proje! İmajına beğeni yağdı

Uzun süredir sosyal medyada sessiz kalan Avşar, paylaştığı fotoğrafla sessizliğini bozdu. Elinde senaryo bulunan kareye "Set zamanı" notunu ekleyen usta sanatçı, takipçilerini hem yeni görünümüyle hem de yeni projesi sinyaliyle heyecanlandırdı.

Hülya Avşar'dan yeni proje! İmajına beğeni yağdı

HÜLYA AVŞAR'IN YENİ HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Hayranları, sanatçının paylaşımına "Yıllar geçiyor ama zarafeti değişmiyor", "Hülya Avşar her haliyle ikon" gibi yorumlar yaptı.

Hülya Avşar'dan yeni proje! İmajına beğeni yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'a hapis şoku!

Sıkça Sorulan Sorular

HÜLYA AVŞAR KAÇ YAŞINDA?
10 Ekim 1963 Balıkesir doğumlu Hülya Avşar, Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1983) fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Oyunculukla başladığı kariyerine müzisyen olarak devam etti.
ETİKETLER
#oyuncu
#hülya avşar
#sunucu
#türk sineması
#Yeni Imaj
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.