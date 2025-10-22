Işık hızı gözle görüntülendi: Saniyede 2 milyar karelik inanılmaz çekim!

Kategoriler
YouTube'da AlphaPhoenix adıyla tanınan Brian Haidet imkansızı başardı. Kendi garajında geliştirdiği kamera sistemiyle saniyede 2 milyar kare hızında çekim yaparak havada hareket eden ışığı görüntüledi.
Bu düzenek, izleyicilere daha önce sadece teorik olarak bilinen bir şeyi görme fırsatı sunuyor: nanosaniyede yaklaşık bir metre olan ışık hızının tek tek karelerde dondurulmuş hali.