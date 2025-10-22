Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Özlem Zengin'in sözlerini böyle çarpıttılar! Fuat Uğur gerçeği açıkladı

Gazeteci Fuat Uğur, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sözlerini çarpıtan medya kuruluşuna cevap verdi. Uğur, "Bu yalan sitesi neden bu konuşmayı kırpıp kalan bölümlerini yayınlıyor sizce?" ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin'in sözlerini böyle çarpıttılar! Fuat Uğur gerçeği açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 16:05

Gazeteci Fuat Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; AK Parti Grup Başkanvekili 'in sözlerinin bir kısmını vererek çarptıran medya kuruluşuna tepki gösterdi.

"YALAN SİTESİ"

Uğur paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Oysa Özlem Zengin’in 'Anadolu Sohbetleri' programında yaptığı konuşmada dediği şu: “Başka bir ülkenin ordusunda gönüllü askerlik yapmak mevcut yasalara göre vatandaşlıktan çıkarma sebebidir” Peki YRP’li bu yalan sitesi neden bu konuşmayı kırpıp kalan bölümlerini yayınlıyor sizce?"

https://x.com/FUATUGUR/status/1980929443787866238

ETİKETLER
#özlem zengin
#Fuat Uğur
#Yalan Sitesi
#Anadolu Sohbetleri
#Vatandaşlıktan Çıkarma
#Gönüllü Askerlik
#Gündem
