Özlem Zengin'in sözlerini böyle çarpıttılar! Fuat Uğur gerçeği açıkladı

Gazeteci Fuat Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sözlerinin bir kısmını vererek çarptıran medya kuruluşuna tepki gösterdi.

"YALAN SİTESİ"

Uğur paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Oysa Özlem Zengin’in 'Anadolu Sohbetleri' programında yaptığı konuşmada dediği şu: “Başka bir ülkenin ordusunda gönüllü askerlik yapmak mevcut yasalara göre vatandaşlıktan çıkarma sebebidir” Peki YRP’li bu yalan sitesi neden bu konuşmayı kırpıp kalan bölümlerini yayınlıyor sizce?"

https://x.com/FUATUGUR/status/1980929443787866238