CHP'de yine bir kongre krizi! Belediye başkanı "Kovun beni" dedi, salonu terk etti

CHP'nin il kongrelerinde krizler bitmek bilmiyor... CHP Tekirdağ İl Kongresi'nde kürsüye çıkan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, konuşmasına 31 Mart seçim sürecine değindi. Partisinin kendisine yeniden adaylık görevi verdiğini hatırlatan Akay, seçim döneminde parti içi bazı isimlerin farklı partilere çalıştığını öne sürdü.

"PARTİLİLER BAŞKA PARTİYE ÇALIŞTI"

Çerkezköy'de seçim sürecinde açık, aleni ve organize bir şekilde bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı İYİ Parti'ye, bir kısmı HDP'ye çalışan bir organizasyon kurulduğunu iddia eden Akay, "Yetmedi, bağımsız adaylar üretildi. Bağımsız adaya oy veren, verdiren, çalışan arkadaşlarımız oldu" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI YAPANLAR BURADA, BU SALONDALAR"

Bu kişilerin seçim sonrası ödüllendirildiğini savunan Akay, "Organize ettirenlerin de, edenlerin de bir kısmı şu an burada bu salonda aramızdalar. Bu arkadaşların tamamı bu başarılı çalışmalarından dolayı seçim sonrası atamalarda ödüllendirildiler. O da yetmezmiş gibi bu arkadaşlara ödül olarak bu kongrelerde ilçe yöneticiliği görevi verdiler. Bunları yapanlar burada, bu salondalar. Yönetici olarak beni dinliyorlar şu anda" diye konuştu.

"SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN"

Kongre salonunda tansiyonun yükseldiği anlarda Akay, daha sert ifadeler kullandı. "İftiracılara, şu an bu salondaki kuyruklarına sesleniyorum" diye Akay, "Sizden korkan sizin gibi olsun. Daha beter saldırmazsanız namussuzsunuz" dedi.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA ÇAĞRIDA BULUNDU

Partisinin Yüksek Disiplin Kuruluna çağrıda bulunan Akay,"Bu arkadaşları koruyup kollayacaksanız kovun beni bu partiden. Biz kimsenin değil, 102 yıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız. Burası baba ocağıysa, kimsenin babasının oyuncağı da değildir. Bu örgütün vicdanına inanan birisi olarak söylüyorum. 1.5 yıldır sesimizi duymayan yöneticilere sesleniyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM BİZİ KOVMAKSA KOVUN"

Salondan ayrılmadan önce partililere seslenen Akay, "Hepimiz bu partinin evlatları mıyız değil miyiz, karar verin. Bizim tüm seçimler boyunca sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı için nasıl çalıştığımıza tüm Tekirdağ şahittir. Bu partinin vicdanı tüm yaşananlara şahittir. Biz kellemiz koltukta partimiz için bu vazifeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Şimdi dönün yaşananlara bakın ve gereğini yapın. Çözüm bizi kovmaksa kovun, bu kavgaya, bu gidişe bir son verin. Yoksa bu gidiş gidiş değildir" diye konuştu. Konuşmasının ardından Vahap Akay salonu terk etti.