CHP'li başkanlardan TBMM'de sürpriz ziyaret: AK Parti'ye mi geçecekler?

TBMM'de oldukça dikkat çeken sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. Aydın'da CHP'li Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ve Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, TBMM'de AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'a ziyaret etti.

CHP'Lİ BAŞKANLARLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

AK Partili Savaş sosyal medya hesabından CHP'li başkanlarla fotoğraf paylaşıp, "Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı Gazi Meclisimizde misafir ettik. Nazik ziyaretleri için Sayın Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" notunu düştü.

https://x.com/aydinmsavas/status/1980605118694261112

"AK PARTİ'YE YENİ TRANSFER"

Öte yandan geçtiğimiz ay Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Beleiye Başkanı Malik Ercan ve Söke Belediye Mustafa İberya Arıkan partileri CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmişti. CHP'li 3 belediye başkanının AK Partili vekile ziyareti 'Aydın'da CHP'den AK Parti'ye yeni transfer' şeklinde yorumlandı.