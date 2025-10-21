Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Gazze'de 'Herkes öldü beni alın korkuyorum' diye ağlayan 6 yaşındaki Hind'in katilleri İsrailli askerlerin isimleri ortaya çıktı

Gazze'de İsrail askerleri tarafından öldürülmeden önce 3 saat boyunca aile bireylerinin cansız bedenlerinin yanında kurtarılmayı bekleyen 6 yaşındaki Hind Receb'i katleden İsrailli askerlerin isimleri ortaya çıktı.

Gazze'de 'Herkes öldü beni alın korkuyorum' diye ağlayan 6 yaşındaki Hind'in katilleri İsrailli askerlerin isimleri ortaya çıktı
21.10.2025
21.10.2025
'de 29 Ocak 2024'te katliamcı İsrail askerleri tarafından önce tüm ailesi ardından kendi öldürülen 6 yaşındaki Hind Receb'in katillerinin isimleri ortaya çıktı. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, 6 yaşındaki Hind Receb ve ailesinin yanı sıra onları kurtarmaya giden ambulansı mürettebatını öldüren İsrailli askeri yetkililerin isimlerini paylaştı.

Gazze'de 'Herkes öldü beni alın korkuyorum' diye ağlayan 6 yaşındaki Hind'in katilleri İsrailli askerlerin isimleri ortaya çıktı

"Gizli olan daha büyük" isimli programın sunucusu Tamir el-Mishal, Gazze Şeridi'nde Filistinli aileye ve onları kurtarmaya giden sağlık personelinin İsrailli askerler tarafından katledilmesine dair ellinde görselli belgeler olduğunu söyledi.

KATİL İSRAİL ASKERLERİNİN İSİMLERİ

Al Jazeera'daki programda, Filistinli 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb ve ailesini bir araç içinde katlinden sorumluların 'in 401. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Benny Aharon ve 52. Tabur Komutanı Daniel Ella olduğu ifade edildi.

Programda ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik karadan saldırıları kapsamında bölgede yapan tankçı birliklere de dikkati çekildi.

Gazze'de 'Herkes öldü beni alın korkuyorum' diye ağlayan 6 yaşındaki Hind'in katilleri İsrailli askerlerin isimleri ortaya çıktı

Programa konuk olarak katılan Hind Receb Vakfının Kurucusu ve Başkanı Diyab Ebu Cahcah, "Kara saldırıları çerçevesinde Gazze kentine giren tankçı birliği 'Vampir İmparatorluğu' ismiyle anılıyordu. Birliğin komutanı ve Hind Receb isimli kız çocuğunu öldürme emrini veren ise Shaun Blass idi." bilgisini paylaştı.

Programda ayrıca İsrailli askerlerin kimliklerine ulaşıldığı ve aralarında Itai Shukerkov isimli Arjantin vatandaşı bir askerin de olduğu kaydedildi.

Hind Receb Vakfı yetkililerinden Natasha Barak da bu programda yayımlanan verilerin, Gazze'de Hind Receb, ailesini ve onları kurtarmaya gelen ambulanstaki sağlık çalışanlarını öldürenlere karşı 'nde dava açmaya yardımcı olacağını vurguladı.

Gazze'de 'Herkes öldü beni alın korkuyorum' diye ağlayan 6 yaşındaki Hind'in katilleri İsrailli askerlerin isimleri ortaya çıktı

Konuyla ilgili İsrail makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

''HEPSİ ÖLDÜ, GELİN BENİ ALIN!''

İsrail güçleri, 29 Ocak 2024'te Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlar ve işgal nedeniyle güvenli bir alan kalmayan kentte sığınacak bir yer bulabilmek için yola çıkan bir aracı vurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde seyir halindeyken hedef alınan araçta, 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb ile 5 akrabası bulunuyordu. Saldırı sonucunda ilk anlarda araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, Receb ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Kızılayını arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılayı, 30 Ocak 2024'te, Leyan Hamade'nin 29 Ocak 2024'te saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı.

Gazze'de 'Herkes öldü beni alın korkuyorum' diye ağlayan 6 yaşındaki Hind'in katilleri İsrailli askerlerin isimleri ortaya çıktı

Hamade'nin telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta aralarında Receb'in de bulunduğu yakınlarının mahsur kaldığı ifade edilmişti.

Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılay'ı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.

Gazze'de 'Herkes öldü beni alın korkuyorum' diye ağlayan 6 yaşındaki Hind'in katilleri İsrailli askerlerin isimleri ortaya çıktı

CANSIZ BEDENLERİ GÜNLER SONRA BULUNMUŞTU

İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesinin ardından 10 Şubat 2024'te ulaşılan araçta Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu. Hind'in içinde bulunduğu araç, ön camı ve gösterge paneli parçalanmış, yan tarafında kurşun delikleri açılmış halde bulunmuştu.

Hind Receb'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Receb ve ailesinin aracının yakınlarında tamamen yanmış halde başka bir aracın kalıntılarının bulunmuş ve bunun Receb'i almak için gönderilen Filistin Kızılayına ait ambulans olduğu anlaşılmıştı.

Direkt hedef alınan ambulansın içinde Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

