Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İsrail'den kaçış var, giden geri dönmüyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarının ardından ülkeden ayrılanların sayısı her geçen gün artıyor. İsrail basını da 'keskin bir yükseliş' olduğunu yazdı.

AA
21.10.2025
21.10.2025
her geçen gün daha fazla vatandaşını kaybediyor. İsrail basınından Maariv gazetesine göre, ülkeden ayrılanların sayısı rekor seviyeye ulaştı. Bunlardan yalnızca çok az bir kısmının ülkeye geri döndüğü ifade edildi.

Haberde, Meclisin hazırladığı özel rapora göre, İsrail'den ayrılanların bir kısmını 20-39 yaş aralığındaki eğitimli gençlerin, bir kısmını ise kısa süre önce İsrail'e eden göçmenlerin oluşturduğu aktarıldı.

''RAHATSIZ EDİCİ BİR TABLO''

Maariv gazetesinin haberine göre, parlamentoya bağlı Araştırma ve Bilgi Merkezi'nin ülkeden göçe ilişkin bugün Göç Komitesi'nde yapılacak toplantıya hazırlık olarak yayımladığı rapor, "İsrail'den göç eğilimleri konusunda rahatsız edici bir tablo" ortaya koyuyor.

İsrail'den kaçış var, giden geri dönmüyor

Ülkeden ayrılanların sayısında "keskin bir yükseliş" olduğuna dikkati çekilen haberde, raporda yer alan Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, 2009-2021 döneminde her yıl ortalama yaklaşık 36 bin kişinin İsrail'den ayrıldığı kaydedildi.

EKONOMİ SARSILABİLİR

Bu sayıda 2022'de büyük bir sıçrayış olurken bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 55 bin kişinin, 2023'te ise yüzde 50 artışla 82 bin 700 kişinin ülkeden ayrıldığı belirtildi. Rapora göre, Ekim 2023'te ise ülkeden çıkışlarda "keskin bir artış" görüldü. 2022'de İsrail'den ayrılanların yaklaşık yüzde 40'ı ve geri dönenlerin yaklaşık yüzde 38'i 20- 39 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor.

Ayrıca yurt dışında uzun süre kaldıktan sonra İsrail'e dönenlerin sayısı da yıllık 24 bine tekabül edecek şekilde geriledi. Haberde, bu genç nüfus kitlesinin istihdam potansiyeli yüksek olduğu için İsrail'den ayrılmalarının uzun vadede ekonomiye etkisinin olabileceği ifade edildi.

