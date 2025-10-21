Anıtlı Köyü "Dünyanın En Güzel Köyü" seçildi

Tören, Çin’de gerçekleştirilen uluslararası organizasyonda yapıldı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Türkiye’yi temsilen katıldığı törende ödülü bizzat teslim aldı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Anıtlı Köyü’nün kazandığı bu uluslararası ödülün yalnızca Midyat için değil, Türkiye için de büyük bir onur olduğunu belirtti.

“Bu prestijli ödül, Midyat’ımızın köklü tarihinin ve kültürel mirasının dünyada hak ettiği değeri gördüğünün bir göstergesidir. Emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Ayhan Gök’e ve Midyat Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Sayın Fatih Yılmaz’a teşekkür ediyorum.”

Başkan Şahin ayrıca, Çin’de gerçekleştirilen törende kendilerine destek olan Midyatlı iş insanlarına da özel olarak teşekkür etti:

“Çin’de bizleri en iyi şekilde temsil eden hemşehrilerimiz; Çin Sultan Restoranlar Zinciri Sahibi Özcan Sezer, iş insanı Mikail Geçim ve Şanghay Sultan Restoranları Genel Müdürü Mehmet Veysi Geçim’e teşekkür ederim. Yurt dışında yaşayıp köklerine bağlı kalan bu değerli isimler, Midyat’ın ve Türk kültürünün tanıtımında önemli bir rol oynuyor.”

MİDYAT İÇİN BÜYÜK GURUR

Uluslararası girişimleriyle tanınan Midyatlı iş insanı Özcan Sezer, Anıtlı Köyü’nün bu başarısından büyük gurur duyduğunu belirtti.

“Midyatlı biri olarak, köklerimizden gelen bu zenginliğin dünya tarafından tanınması bizler için büyük mutluluk. Çin’de faaliyet gösteren markalarımız aracılığıyla Türk kültürünü ve misafirperverliğini tanıtmaya devam ediyoruz. Midyat ve Mardin’in dünya sahnesinde hak ettiği yeri alması için elimizden gelen desteği her zaman sürdüreceğiz.”

Süryani kültürünün en önemli merkezlerinden biri olan Anıtlı Köyü, binlerce yıllık geçmişe sahip taş mimarisi ve dinî yapılarıyla dikkat çekiyor. Köyde yer alan Mor Sobo Katedrali ve Meryem Ana Kilisesi, hem inanç turizmi hem de kültürel miras açısından büyük önem taşıyor. Günümüzde köyde 18 Süryani ve 1 Müslüman aile yaşamını sürdürüyor. Bu çok kültürlü yapı, köyün kültürel zenginliğinin ve hoşgörünün en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI AÇILDI

Anıtlı Köyü’nün bu ödülü almasıyla birlikte, Midyat’ın uluslararası tanıtımında yeni bir dönem başladı. Başkan Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Anıtlı Köyümüzün elde ettiği bu başarı, kültür ve turizm alanında yürüttüğümüz çalışmaların somut bir sonucudur. Midyat’ımızı dünya sahnesinde en iyi şekilde temsil etmeye, turizmde öncü bir şehir haline getirmeye kararlıyız.”