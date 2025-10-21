Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Anıtlı Köyü "Dünyanın En Güzel Köyü" seçildi

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından düzenlenen “En İyi Turizm Köyleri” programında, Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı Köyü, “Dünyanın En Güzel Köyü” unvanına layık görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Anıtlı Köyü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 12:29

Tören, Çin’de gerçekleştirilen uluslararası organizasyonda yapıldı. Belediye Başkanı Veysi Şahin, ’yi temsilen katıldığı törende ödülü bizzat teslim aldı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Anıtlı Köyü’nün kazandığı bu uluslararası ödülün yalnızca Midyat için değil, Türkiye için de büyük bir onur olduğunu belirtti.
“Bu prestijli ödül, Midyat’ımızın köklü tarihinin ve kültürel mirasının dünyada hak ettiği değeri gördüğünün bir göstergesidir. Emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Ayhan Gök’e ve Midyat Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Sayın Fatih Yılmaz’a teşekkür ediyorum.”

Başkan Şahin ayrıca, Çin’de gerçekleştirilen törende kendilerine destek olan Midyatlı iş insanlarına da özel olarak teşekkür etti:
“Çin’de bizleri en iyi şekilde temsil eden hemşehrilerimiz; Çin Sultan Restoranlar Zinciri Sahibi Özcan Sezer, iş insanı Mikail Geçim ve Şanghay Sultan Restoranları Genel Müdürü Mehmet Veysi Geçim’e teşekkür ederim. Yurt dışında yaşayıp köklerine bağlı kalan bu değerli isimler, Midyat’ın ve Türk kültürünün tanıtımında önemli bir rol oynuyor.”

Anıtlı Köyü "Dünyanın En Güzel Köyü" seçildi

MİDYAT İÇİN BÜYÜK GURUR

Uluslararası girişimleriyle tanınan Midyatlı iş insanı Özcan Sezer, Anıtlı Köyü’nün bu başarısından büyük gurur duyduğunu belirtti.
“Midyatlı biri olarak, köklerimizden gelen bu zenginliğin dünya tarafından tanınması bizler için büyük mutluluk. Çin’de faaliyet gösteren markalarımız aracılığıyla Türk kültürünü ve misafirperverliğini tanıtmaya devam ediyoruz. Midyat ve Mardin’in dünya sahnesinde hak ettiği yeri alması için elimizden gelen desteği her zaman sürdüreceğiz.”

Süryani kültürünün en önemli merkezlerinden biri olan Anıtlı Köyü, binlerce yıllık geçmişe sahip taş mimarisi ve dinî yapılarıyla dikkat çekiyor. Köyde yer alan Mor Sobo Katedrali ve Meryem Ana Kilisesi, hem inanç turizmi hem de kültürel miras açısından büyük önem taşıyor. Günümüzde köyde 18 Süryani ve 1 Müslüman aile yaşamını sürdürüyor. Bu çok kültürlü yapı, köyün kültürel zenginliğinin ve hoşgörünün en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI AÇILDI

Anıtlı Köyü’nün bu ödülü almasıyla birlikte, Midyat’ın uluslararası tanıtımında yeni bir dönem başladı. Başkan Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“Anıtlı Köyümüzün elde ettiği bu başarı, kültür ve turizm alanında yürüttüğümüz çalışmaların somut bir sonucudur. Midyat’ımızı dünya sahnesinde en iyi şekilde temsil etmeye, turizmde öncü bir şehir haline getirmeye kararlıyız.”

ETİKETLER
#Türkiye
#midyat
#Uluslararası Ödül
#Anıtlı Köyü
#Kültür Turizm
#Süryani Kültürü
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.