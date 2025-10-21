Menü Kapat
16°
Arkadaşını sırtından vurarak katletti! 100 metreden ateş açtı: İfadesi şaşkına çevirdi

Adana'da 19 yaşındaki genç, kuş kafesinin yakılmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını yaklaşık 100 metreden tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet ardından saklanan şüpheli tutuklandı, ifadesi ise şaşkına çevirdi.

ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesi’nde yaşanan olayda, 19 yaşındaki Ö.A., mahalleden arkadaşı Mehmet Aldanma’ya kuş barakasının yakılması yüzünden husumet besledi. Yaşananlardan Aldanma'yı sorumlu tutan Ö.A., mahallede karşılaştığı genci korkunç şekilde katletti.

Arkadaşını sırtından vurarak katletti! 100 metreden ateş açtı: İfadesi şaşkına çevirdi

100 METREDEN VURDU

Olay günü mahallede karşılaşan ikili arasında yeniden kavga çıktı. Bu sırada Ö.A. tabancasını çekti, Aldanma ise kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından Ö.A., yaklaşık 100 metre mesafeden defalarca ateş açarak arkadaşını sırtından vurdu.

Arkadaşını sırtından vurarak katletti! 100 metreden ateş açtı: İfadesi şaşkına çevirdi

2 AY BOYUNCA KAÇTI

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldanma, Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak ertesi gün hayatını kaybetti. Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Ö.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından Ö.A., cinayetin işlendiği mahalledeki bir evde yakalandı.

Arkadaşını sırtından vurarak katletti! 100 metreden ateş açtı: İfadesi şaşkına çevirdi

İFADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde "Silahlar sıkıldı, kimin sıktığını bilmiyorum. Mehmet’i ben vurmadım" diyerek suçlamayı reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

