Bu kentte ekmek 9 lira! Türkiye'de daha ucuzu yok

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışının en somut örneklerinden birinin "Fenni Fırın" markasıyla şehre kazandırdıkları ekmek fabrikası olduğunu ifade etti.

"AYNI FİYATA ULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Modern tesislerde son sistem makinelerle en hijyenik, en kaliteli ekmeği üretip en uygun fiyata Konyalılara ulaştırdıklarını kaydeden Başkan Altay, "Vatandaşlarımızın sofrasına kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek koyabilmek bizim için çok önemli. Fenni Fırın, bir ekmek üretim tesisi olmasının yanında hemşehrilerimizin bütçesini düşünen bir sosyal projedir. Bu doğrultuda uzun bir süredir 9 liradan satışını yaptığımız ekmeği zam yapmadan aynı fiyatla Konyalılara ulaştırmaya devam edeceğiz. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Onların bütçesini koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SİMİT-ÇAY VE SİMİT AYRAN MENÜSÜ 10 LİRA

Altay, "Fabrikamızda ürettiğimiz simitleri, Büyükşehir Belediyemizin ‘Büfem' noktalarında 5 liradan satışımız sürüyor. Ayrıca Büfem'de simit-çay ve simit-ayran menülerini 10 liradan vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Bu sayede hem kaliteli ürünleri halkımızla buluşturuyor hem de ekonomik şartlarda kolaylık sağlıyoruz. Tüm hemşehrilerimize afiyetle tüketmelerini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.