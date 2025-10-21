Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bu kentte ekmek 9 lira! Türkiye'de daha ucuzu yok

Her şehirde farklılık gösteren ekmek fiyatları tepki çekerken, Konya'da vatandaşların yüzünü güldürüyor. 200 gram ekmeğin fiyatı 11 liradan 13 liraya yükseltildi. Belediye tarafından halkın en ucuza ve en kaliteli ekmeği tüketmesi amacıyla hizmet veren 'Fenni Fırın' da ise ekmeğe zam yapılmadı. Fenni Fırın ekmekleri 9 liradan satılmaya devam edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu kentte ekmek 9 lira! Türkiye'de daha ucuzu yok
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 12:26

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışının en somut örneklerinden birinin "Fenni Fırın" markasıyla şehre kazandırdıkları ekmek fabrikası olduğunu ifade etti.

Bu kentte ekmek 9 lira! Türkiye'de daha ucuzu yok

"AYNI FİYATA ULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Modern tesislerde son sistem makinelerle en hijyenik, en kaliteli ekmeği üretip en uygun fiyata Konyalılara ulaştırdıklarını kaydeden Başkan Altay, "Vatandaşlarımızın sofrasına kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek koyabilmek bizim için çok önemli. Fenni Fırın, bir ekmek üretim tesisi olmasının yanında hemşehrilerimizin bütçesini düşünen bir sosyal projedir. Bu doğrultuda uzun bir süredir 9 liradan satışını yaptığımız ekmeği zam yapmadan aynı fiyatla Konyalılara ulaştırmaya devam edeceğiz. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Onların bütçesini koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu kentte ekmek 9 lira! Türkiye'de daha ucuzu yok

SİMİT-ÇAY VE SİMİT AYRAN MENÜSÜ 10 LİRA

Altay, "Fabrikamızda ürettiğimiz simitleri, Büyükşehir Belediyemizin ‘Büfem' noktalarında 5 liradan satışımız sürüyor. Ayrıca Büfem'de simit-çay ve simit-ayran menülerini 10 liradan vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Bu sayede hem kaliteli ürünleri halkımızla buluşturuyor hem de ekonomik şartlarda kolaylık sağlıyoruz. Tüm hemşehrilerimize afiyetle tüketmelerini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Her gün tüketiyoruz ama aslında bilmeden kendimizi zehirliyormuşuz! Uzmanlar en sağlıksız ekmek türlerini açıkladı
Ankara Halk Ekmek zammını geri çekti
ETİKETLER
#konya
#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Sosyal Proje
#Ekmek Fabrikası
#Fenni Fırın
#Uğur İbrahim Altay
#Ekonomik Destek
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.