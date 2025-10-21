29 Ekim ek ders ödenecek mi, verilecek mi 2025?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala ek ders ödemesi olacak mı araştırması da başladı.

29 EKİM EK DERS ÖDENECEK Mİ 2025?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle öğretmenlerin bazı ek ders ücretleri ödenecek, bazıları ise kesilecek. Nöbet ek ders ücreti, ders dışı egzersiz çalışmaları, Halk Eğitim kursları ve DYK kapsamındaki ek ders ücretleri bu dönemde ödenmeyecek fakat öğretmenlerin üzerlerine tanımlı olan örgün eğitim ders saatleri için planlı dersler, evde eğitim, destek eğitim, koordinatörlük ve şeflik görevleri karşılığında ek ders ücretleri ödenmeye devam edecek.

29 EKİM EK DERS ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kesilecek olan ek ders ücretleri ekim ayının son haftasında KBS sistemine işlenecek. İşlemlerin tamamlanması durumunda kasım ayının ilk iki haftası içerisinde ödemeler hesaba geçmiş olacaktır.