TGRT Haber
16°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Bugünün futbol maçları 21 Ekim Salı

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları merak ediliyor. Birçok başarılı takımın yer aldığı organizasyonda program belli olurken bugün futbol maçı var mı araştırması başladı.

Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Bugünün futbol maçları 21 Ekim Salı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
17:27
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
17:27

Tüm Türkiye'de takip edilen ligde şampiyonluk yarışı devam ederken 21 Ekim Salı akşamının maçları duyuruldu.

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI 21 EKİM?

'nde 3. hafta maçları bugün başlıyor. Bugün ve yarın ligde müsabakalar oynanacak.

19:45 | Barcelona - Olympiakos | CBC Sport, tabii
19:45 | Kairat Almaty - Pafos | tabii Spor 1
22:00 | Arsenal - Atletico Madrid | CBC Sport, tabii Spor
22:00 | Kopenhag - B.Dortmund | tabii Spor 6
22:00 | Bayer Leverkusen - PSG | tabii Spor 1
22:00 | Newcastle - Benfica | tabii Spor 4
22:00 | PSV - Napoli | tabii Spor 5
22:00 | St.Gilloise - Inter | tabii Spor 3
22:00 | Villarreal - Manchester City | tabii Spor 2

Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Bugünün futbol maçları 21 Ekim Salı

BUGÜN FUTBOL MAÇI VAR MI?

Brezilya Serie A
03:30 | Santos - Vitoria | Spor Smart, Smart Spor HD

Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Bugünün futbol maçları 21 Ekim Salı

AFC Şampiyonlar Ligi
10:45 | Melbourne City - Buriram | Spor Smart, Smart Spor HD
13:00 | Chengdu Rongcheng - Johor Darul | Smart Spor 2, Spor Smart 2
13:00 | Ulsan Hyundai - Hiroshima | Spor Smart, Smart Spor HD
15:15 | Shanghai Port - Machida | Spor Smart, Smart Spor HD
16:45 | Ahal - Sepahan FC | Smart Spor 2, Spor Smart 2
19:00 | Al Ahli Dubai - Nasaf Qarshi | Spor Smart, Smart Spor HD
21:15 | Al Hilal - Al Sadd | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Bugünün futbol maçları 21 Ekim Salı

UEFA Gençlik Ligi
15:00 | Arsenal - Atletico Madrid | UEFA.tv
15:30 | St.Gilloise - Inter | UEFA.tv

İlgili Haber
PSV Napoli maçı nereden canlı izlenir? Yayınlandığı kanal belli oldu
#Spor
#şampiyonlar ligi
#canlı yayın
#Avrupa Futbolu
#Futbol Maçları
#Aktüel
TGRT Haber
