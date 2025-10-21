Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Bugünün futbol maçları 21 Ekim Salı

Kategoriler
Tüm Türkiye'de takip edilen ligde şampiyonluk yarışı devam ederken 21 Ekim Salı akşamının maçları duyuruldu.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları bugün başlıyor. Bugün ve yarın ligde müsabakalar oynanacak.
19:45 | Barcelona - Olympiakos | CBC Sport, tabii Spor
19:45 | Kairat Almaty - Pafos | tabii Spor 1
22:00 | Arsenal - Atletico Madrid | CBC Sport, tabii Spor
22:00 | Kopenhag - B.Dortmund | tabii Spor 6
22:00 | Bayer Leverkusen - PSG | tabii Spor 1
22:00 | Newcastle - Benfica | tabii Spor 4
22:00 | PSV - Napoli | tabii Spor 5
22:00 | St.Gilloise - Inter | tabii Spor 3
22:00 | Villarreal - Manchester City | tabii Spor 2
Brezilya Serie A
03:30 | Santos - Vitoria | Spor Smart, Smart Spor HD
AFC Şampiyonlar Ligi
10:45 | Melbourne City - Buriram | Spor Smart, Smart Spor HD
13:00 | Chengdu Rongcheng - Johor Darul | Smart Spor 2, Spor Smart 2
13:00 | Ulsan Hyundai - Hiroshima | Spor Smart, Smart Spor HD
15:15 | Shanghai Port - Machida | Spor Smart, Smart Spor HD
16:45 | Ahal - Sepahan FC | Smart Spor 2, Spor Smart 2
19:00 | Al Ahli Dubai - Nasaf Qarshi | Spor Smart, Smart Spor HD
21:15 | Al Hilal - Al Sadd | Smart Spor 2, Spor Smart 2
UEFA Gençlik Ligi
15:00 | Arsenal - Atletico Madrid | UEFA.tv
15:30 | St.Gilloise - Inter | UEFA.tv