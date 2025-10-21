PSV Napoli maçı nereden canlı izlenir? Yayınlandığı kanal belli oldu

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde bugünün programına göre PSV Napoli maçı oynanacak.

PSV NAPOLİ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Dünyanın takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları oynanıyor. 21 Ekim Salı akşamının programına göre PSV ile Napoli karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler tabii Spor 5 ekranlarından takip edebilecek.

PSV NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ederken yayın bilgileri de belli oldu. İki takım da galibiyet ile sahadan ayrılmak isterken karşılaşma 22.00'de başlayacak. Nefes kesen müsabaka tabii Spor 5 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜNÜN MAÇLARI

19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)