Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

PSV Napoli maçı nereden canlı izlenir? Yayınlandığı kanal belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Binlerce kişinin takip edeceği maçlar için bekleyiş sürerken PSV Napoli maçı nereden canlı izlenir belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PSV Napoli maçı nereden canlı izlenir? Yayınlandığı kanal belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 15:57

Dünyanın her yerinden takip edilen 'nde bugünün programına göre maçı oynanacak.

PSV NAPOLİ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Dünyanın takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları oynanıyor. 21 Ekim Salı akşamının programına göre PSV ile Napoli karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler tabii Spor 5 ekranlarından takip edebilecek.

PSV Napoli maçı nereden canlı izlenir? Yayınlandığı kanal belli oldu

PSV NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ederken yayın bilgileri de belli oldu. İki takım da galibiyet ile sahadan ayrılmak isterken karşılaşma 22.00'de başlayacak. Nefes kesen müsabaka tabii Spor 5 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

PSV Napoli maçı nereden canlı izlenir? Yayınlandığı kanal belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜNÜN MAÇLARI

19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barcelona Olympiakos maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele
ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#Napoli
#canlı yayın
#psv
#Spor 5
#Spor5
#Maç Canlı Yayın
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.