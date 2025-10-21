Kontrolsüz yıkım yürekleri ağza getirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı süren binanın bir kısmı aniden çöktü. Ekiplerin kısmi önlem aldığı alanda binadan kopan büyük parçalar, yola savruldu.

CADDE TRAFİĞE KAPATILMADI

Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde boşaltılan binanın yıkımı için ekipler sabah saatlerinde çalışmaya başladı. Yıkım nedeniyle, binanın bulunduğu kaldırım şeritlerle kapatıldı. Kısmi önlem alınmasına rağmen caddede araç geçişine izin verildiği görüldü.

BİNANIN PARÇALARI YOLA SAVRULDU

Yıkım devam ederken, binanın bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme esnasında binadan kopan büyük moloz parçaları, hızla caddeye doğru savruldu. Parçaların yola düşmesi, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yaşanan tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, gürültüyle çöken binadan yola fırlayan molozlar görüldü.